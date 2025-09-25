Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη

Η αλλαγή στο χέρι του που αποκάλυψε άθελά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 23:33 Κατερίνα Διδασκάλου: Στο Παρίσι για δουλειά και αναψυχή
25.09.25 , 22:52 Eurovision: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
25.09.25 , 22:49 Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο
25.09.25 , 22:17 Κρήτη: Αδέρφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι στη Μεσαρά
25.09.25 , 22:13 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
25.09.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 25/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 2.700.000 ευρώ
25.09.25 , 21:58 Eντοπίσθηκε 28χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
25.09.25 , 21:41 Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που έγινε «παγίδα θανάτου» για τον 20χρονο
25.09.25 , 21:39 Σκέψεις για πρόσληψη Ρομά ως αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.
25.09.25 , 21:35 Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της «Μαγδαληνής»
25.09.25 , 21:16 Nissan LEAF: Φάνηκε ήδη η μεγάλη αξία του ολοκαίνουργιου μοντέλου
25.09.25 , 21:12 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 21:04 Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση
25.09.25 , 20:58 Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά
25.09.25 , 20:48 Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια
Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε την πρόσφατη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη μπορεί να χώρισαν οριστικά, ωστόσο διατηρούν ακόμα καλές σχέσεις για χάρη του παιδιού τους.

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»

Το πρώην ζευγάρι έχει αφήσει στην άκρη όποιες διαφορές του βάζοντας ως προτεραιότητα την ευτυχία του μικρού Πάρη, ο οποίος μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βλέπει και τους δυο γονείς του. 

Αλεξάνδρου για Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δε με ενοχλεί»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε κάνει ένα τατουάζ για την influencer την περίοδο που ήταν μαζί. Συγκεκριμένα είχε «χτυπήσει» ένα μικρό «J από το «J. Touni», σε μια ένδειξη αγάπης προς την πρώην σύντροφό του.

Το τατουάζ που είχε κάνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για την Ιωάννα Τούνη

Το τατουάζ που είχε κάνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για την Ιωάννα Τούνη

Το εν λόγω tattoo άλλαξε κι ένα άλλο κοσμεί τώρα το χέρι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, το γνωστό μοντέλο κι επιχειρηματίας μετέτρεψε το «J» σε «Π» για τον μονάκριβο γιο του, Πάρη Αλεξάνδρου. 

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!

Ο τρυφερός μπαμπάς έκανε άθελά του την αποκάλυψη μέσα από ένα story που μοιράστηκε. Σε αυτό τον βλέπουμε με έναν απρόσμενο επισκέπτη, ο οποίος ήρθε να του κάνει παρέα. «Έχουμε ωραίες επισκέψεις στο μαγαζί», έγραψε κατώ από το βίντεο με πρωταγωνιστή ένα σκυλάκι. 

Το νέο τατουάζ του Δημήτρη Αλεξάνδρου 

Το νέο τατουάζ του Δημήτρη Αλεξάνδρου

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top