Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη μπορεί να χώρισαν οριστικά, ωστόσο διατηρούν ακόμα καλές σχέσεις για χάρη του παιδιού τους.

Το πρώην ζευγάρι έχει αφήσει στην άκρη όποιες διαφορές του βάζοντας ως προτεραιότητα την ευτυχία του μικρού Πάρη, ο οποίος μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βλέπει και τους δυο γονείς του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε κάνει ένα τατουάζ για την influencer την περίοδο που ήταν μαζί. Συγκεκριμένα είχε «χτυπήσει» ένα μικρό «J από το «J. Touni», σε μια ένδειξη αγάπης προς την πρώην σύντροφό του.

Το τατουάζ που είχε κάνει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για την Ιωάννα Τούνη

Το εν λόγω tattoo άλλαξε κι ένα άλλο κοσμεί τώρα το χέρι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, το γνωστό μοντέλο κι επιχειρηματίας μετέτρεψε το «J» σε «Π» για τον μονάκριβο γιο του, Πάρη Αλεξάνδρου.

Ο τρυφερός μπαμπάς έκανε άθελά του την αποκάλυψη μέσα από ένα story που μοιράστηκε. Σε αυτό τον βλέπουμε με έναν απρόσμενο επισκέπτη, ο οποίος ήρθε να του κάνει παρέα. «Έχουμε ωραίες επισκέψεις στο μαγαζί», έγραψε κατώ από το βίντεο με πρωταγωνιστή ένα σκυλάκι.

Το νέο τατουάζ του Δημήτρη Αλεξάνδρου