BMW Group: Πόσα αυτοκίνητα παρέδωσε στους πελάτες του

Σε ετήσια βάση, το BMW Group σημείωσε ελαφρά άνοδο +2,4% στις παραδόσεις, φτάνοντας συνολικά τα 1.795.734 οχήματα το πρώτο εννεάμηνο (2024: 1.754.157 οχήματα). Κατά το τρίτο τρίμηνο, παραδόθηκαν 588.140 οχήματα BMW, MINI και Rolls-Royce σε πελάτες (2024: 540.881 οχήματα / +8,7%).

Η επιτυχία της στρατηγικής τεχνολογικής ουδετερότητας του BMW Group αποτυπώθηκε ξεκάθαρα σε όλη τη γκάμα των συστημάτων μετάδοσης κίνησης – από τα μοντέλα BMW M έως τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Κατά το πρώτο εννεάμηνο, η ισχυρότερη ανάπτυξη προήλθε από τα μοντέλα BMW M (+7,9%) και από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (+15%). Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα αντιπροσώπευαν το 26,2% των συνολικών πωλήσεων (2024: 23,3%), ενώ τα BEV κάλυπταν το 18,0% (2024: 16,8%).

Στην Ευρώπη, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα πέτυχαν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά, αποτελώντας το 40,9% (301.947 μονάδες) των συνολικών πωλήσεων, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιστοιχούσαν στο ένα τέταρτο (189.269 μονάδες, 25,5%) κατά την ίδια περίοδο.

Το BMW Group αναμένει ότι η νέα BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη το 2026.