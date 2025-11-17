Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος βρέθηκε κοντά στη λύση του γρίφου!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 17/11/2025 στο Star, ο Στέφανος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στη Γραμματική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τα γράμματα που επέλεξε ήταν αρκετά βοηθητικά, με τον Στέφανο να βρίσκει τη δεύτερη λέξη, ωστόσο ο Στέφανος δε βρήκε την πρώτη, αν και έφτασε πολύ κοντά στη λύση του γρίφου.

Θέλεις να προσπαθήσεις κι εσύ;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης