Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος βρέθηκε κοντά στη λύση του γρίφου!

Η «Γραμματική» τον δυσκόλεψε

STAR.GR
Media
Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 17/11/2025 στο Star, ο Στέφανος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Στέφανος στον τελικό του Τροχού της Τύχης: Ποια λέξη δεν μπόρεσε να βρει;

Η κατηγορία ήταν «Στη Γραμματική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.   

Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος βρέθηκε κοντά στη λύση του γρίφου!

Τα γράμματα που επέλεξε ήταν αρκετά βοηθητικά, με τον Στέφανο να βρίσκει τη δεύτερη λέξη, ωστόσο ο Στέφανος δε βρήκε την πρώτη, αν και έφτασε πολύ κοντά στη λύση του γρίφου.

Θέλεις να προσπαθήσεις κι εσύ;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
