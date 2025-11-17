Συνάντηση Μητσοτάκη με Τζόκοβιτς στο Μαξίμου

«Συζητήσαμε πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»

Κυριάκος Μητσοτάκης Νόβακ Τζόκοβιτς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον θρύλο του παγκόσμιου τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε το πρόσφατο τουρνουά  ATP 250 στην Αθήνα, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.     

«Σ' αγαπώ Ελλάδα!»: 101ος τίτλος καριέρας για τον ανεπανάληπτο Τζόκοβιτς!

Ο πρωθυπουργός έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram για τη συνάντηση με τον N. Τζόκοβιτς:  

Τζόκοβιτς VS Μουζέτι για την «κούπα» στην Αθήνα - Παρών ο Μητσοτάκης


   
«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά. 

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
