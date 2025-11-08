«Σ' αγαπώ Ελλάδα!»: 101ος τίτλος καριέρας για τον ανεπανάληπτο Τζόκοβιτς!

Μετά τη συγκλονιστική νίκη του στο πρώτο Hellenic Championship ATP 250, που φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν περιορίστηκε μόνο στη χαρά της κατάκτησης του τίτλου.

Στις πρώτες του δηλώσεις, απέδειξε για ακόμη μια φορά τον σεβασμό και την ευγένεια που τον χαρακτηρίζουν, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του αντιπάλου του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στο ελληνικό κοινό και μοιράζοντας συγκινητικά λόγια για την οικογένεια και την ομάδα του.

Επιπλέον, εξήρε την προσπάθεια των διοργανωτών και εξέφρασε την ελπίδα του να δει την Αθήνα να αποκτά μόνιμη παράδοση στο διεθνές τένις.

Αναλυτικά:

Για τον Λορέντζο Μουζέτι: «Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πρώτα απ’ όλα, να εκφράσω τον σεβασμό μου στον Λορέντζο. Σ’ αυτό το επίπεδο, όλοι μας λίγο-πολύ έχουμε γνωρίσει ήττες σε τέτοια ματς, οπότε ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αν υπάρχει κάτι θετικό, είναι το επίπεδό σου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Ελπίζω αν μην σε πειράξει που θα το πω αυτό, αλλά παίζεις πιθανότατα το καλύτερό σου τένις στο χώμα, όμως η βελτίωσή σου στα hardcourt είναι τρομερή, συνέχισε έτσι!»

Για το ελληνικό κοινό: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Ελλάδας και της Αθήνας, που ήρθε και στήριξε το τουρνουά, στήριξε το τένις, στήριξε τον αθλητισμό. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει ένα τέτοιου επιπέδου τουρνουά για παραπάνω από 30 χρόνια και ειλικρινά, η συνολική εμπειρία μου από αυτή την εβδομάδα ήταν σαν να μην σταμάτησε ποτέ να έχει τουρνουά! Σαν να διοργάνωνε τουρνουά κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια. Ήσασταν φανταστικοί και σας ευχαριστώ πολύ».

Για του δικούς του ανθρώπους: «Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την οικογένειά μου και την ομάδα μου. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εβδομάδα για μένα, γιατί όλοι οι κοντινοί μου άνθρωποι, οικογένεια και φίλοι, ήταν εδώ στο στάδιο. Ο γιος μου είναι εκεί, τα αδέρφια μου. Το έχω πει, αλλά θα το ξαναπώ: το να παίζω εδώ ήταν σαν να παίζω στο σπίτι μου και εσείς με κάνατε να νιώσω έτσι, σας ευχαριστώ πολύ».

Για τη διοργάνωση: «Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στη διοργάνωση, που σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές κατάφερε να κάνει αυτό το τουρνουά σε 3-4 μήνες. Ήταν πολύ λίγος ο καιρός, πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να διοργανώσεις ένα τουρνουά τέτοιου επιπέδου. Είχε ένα τέλειο φινάλε και εσείς (το κοινό) δείξατε πως έχετε πάθος για το τένις. Πραγματικά ελπίζω πως η Αθήνα θα αποκτήσει παράδοση και θα διοργανώσει πολλά διεθνή τουρνουά».

Τέλος, ολοκλήρωσε τον λόγο του στα ελληνικά, δηλώνοντας εν μέσω αποθέωσης: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ!»