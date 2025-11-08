Τζόκοβιτς VS Μουζέτι για την «κούπα» στην Αθήνα - Παρών ο Μητσοτάκης

Ποιοι άλλοι βρέθηκαν στο Telekom Center Athens για τον τελικό

Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Η είσοδος Τζόκοβιτς - Μουζέτι στον τελικό / Δημοσιογραφική ανταπόκριση από Telekom Center - ATP Athens (Κάρολος Αλκαλάι)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τελικός απόψε για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το τουρνουά τένις που διοργανώθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Λορέντζο Μουζέτι

Η ατμόσφαιρα μοναδική! Ο Τζόκοβιτς, «νούμερο 1» του ταμπλό, προκρίθηκε στον τελικό επικρατώντας με 6-3, 6-4 του Γιάνικ Χάνφμαν, δείχνοντας το γνωστό του πρόσωπο, ενώ ο Μουζέτι νίκησε με 6-0, 5-7, 7-5 - στο θρίλερ των ημιτελικών - τον Σεμπάστιαν Κόρντα για να κρατήσει ζωντανό το όνειρό του για πρόκριση στο ATP Finals.

Hellenic Championship: Το εντυπωσιακό drone show που φώτισε τον ουρανό

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στον σπουδαίο τελικό της Αθήνας. Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον τελικό του Hellenic Championship

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον τελικό της Αθήνας με Τζόκοβιτς και Μουζέτι / Eurokinissi 

Στο Telekom Center και ο Στέφανος Τσιτσιπάς που μπορεί να απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά της χώρας μας, ωστόσο ήταν στις κερκίδες για να δίνει παλμό. 

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship

Ο Τσιτσιπάς στον τελικό του ATP Athens

Στις κερκίδες και ο Στέφανος Τσιτσιπάς / Eurokinissi

Εκεί και ο μπασκεμπολίστας του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ με τη σύζυγό του, Εστρέλα Νούρι. 

Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα

Ο Γουόκαπ και η σύζυγός του στο Telekom Center

Ο Γουόκαπ στο Telekom Center Athens / Eurokinssi 

Το παιχνίδι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μείνει στην ιστορία: από τη μία πλευρά ο μύθος Τζόκοβιτς που κυνηγά έναν ακόμη τίτλο, και από την άλλη ο Μουζέτι που παλεύει όχι μόνο για το τρόπαιο αλλά και για το εισιτήριο στα φετινά ATP Finals. Η καρδιά του παγκόσμιου τένις χτυπά απόψε στην Αθήνα!

 

Διαβάστε περισσότερα:
VANDA PHARMACEUTICALS HELLENIC CHAMPIONSHIP ATP 250
 |
HELLENIC CHAMPIONSHIP
 |
TELEKOM CENTER ATHENS
 |
ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
 |
ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΟΥΖΕΤΙ
