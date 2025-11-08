Τζόκοβιτς VS Μουζέτι για την «κούπα» στην Αθήνα - Παρών ο Μητσοτάκης

Τελικός απόψε για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το τουρνουά τένις που διοργανώθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Λορέντζο Μουζέτι.

Η ατμόσφαιρα μοναδική! Ο Τζόκοβιτς, «νούμερο 1» του ταμπλό, προκρίθηκε στον τελικό επικρατώντας με 6-3, 6-4 του Γιάνικ Χάνφμαν, δείχνοντας το γνωστό του πρόσωπο, ενώ ο Μουζέτι νίκησε με 6-0, 5-7, 7-5 - στο θρίλερ των ημιτελικών - τον Σεμπάστιαν Κόρντα για να κρατήσει ζωντανό το όνειρό του για πρόκριση στο ATP Finals.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στον σπουδαίο τελικό της Αθήνας. Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον τελικό της Αθήνας με Τζόκοβιτς και Μουζέτι / Eurokinissi

Στο Telekom Center και ο Στέφανος Τσιτσιπάς που μπορεί να απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά της χώρας μας, ωστόσο ήταν στις κερκίδες για να δίνει παλμό.

Στις κερκίδες και ο Στέφανος Τσιτσιπάς / Eurokinissi

Εκεί και ο μπασκεμπολίστας του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ με τη σύζυγό του, Εστρέλα Νούρι.

Ο Γουόκαπ στο Telekom Center Athens / Eurokinssi

Το παιχνίδι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μείνει στην ιστορία: από τη μία πλευρά ο μύθος Τζόκοβιτς που κυνηγά έναν ακόμη τίτλο, και από την άλλη ο Μουζέτι που παλεύει όχι μόνο για το τρόπαιο αλλά και για το εισιτήριο στα φετινά ATP Finals. Η καρδιά του παγκόσμιου τένις χτυπά απόψε στην Αθήνα!