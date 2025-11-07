Hellenic Championship: Το εντυπωσιακό drone show που φώτισε τον ουρανό

Μια μοναδική στιγμή έζησε η Αθήνα χθες το βράδυ. Ο ουρανός της πόλης γέμισε με φως, χρώμα και κίνηση, χάρη στο εντυπωσιακό drone show που διοργάνωσε το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, με εκατοντάδες drones να σχηματίζουν φωτεινές παραστάσεις.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship

Tο drone show δημιούργησε επιβλητικές εικόνες και σχήματα στον ουρανό: ένα ολοφώτιστο γήπεδο τένις, φιγούρες παικτών σε κίνηση, ρακέτες και μπάλες που «ζωντάνεψαν» στον αέρα, δημιουργώντας μια θεαματική ατμόσφαιρα.

Το εντυπωσιακό drone show για το Hellenic Championship

Το εντυπωσιακό drone show για το Hellenic Championship

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν όταν τα drones σχημάτισαν τη φιγούρα του Νόβακ Τζόκοβιτς με το χέρι στην καρδιά, σε μια εικόνα απόλυτα αναγνωρίσιμη και συμβολική.

Η Αθήνα φωτίστηκε από εντυπωσιακό drone show για το Hellenic Championship

Αμέσως μετά, στον ουρανό εμφανίστηκε η φωτεινή φράση «Ελλάδα, Σ’ Αγαπώ», εμπνευσμένη από τα λόγια του Σέρβου τενίστα, ο οποίος πρόσφατα εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η Αθήνα φωτίστηκε από εντυπωσιακό drone show για το Hellenic Championship

Με αυτή τη δράση, το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 απέδειξε ότι δεν αποτελεί απλώς μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση, αλλά ένα γεγονός που ενώνει πολιτισμό, καινοτομία, τεχνολογία και συναίσθημα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα κορυφώνεται, καθώς σήμερα διεξάγονται οι ημιτελικοί.

Η Αθήνα φωτίστηκε από εντυπωσιακό drone show για το Hellenic Championship

Εντυπωσιακή πρώτη νίκη του Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship

Στον πρώτο ημιτελικό της ημέρας, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό και Νο117 του κόσμου, Γιάνικ Χάνφμαν. Ο Χάνφμαν εξασφάλισε τη θέση του στους «4» μετά τη νίκη του απέναντι στον Μάρκος Χιρόν με 7-63, 6-4. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00.

Στη συνέχεια, και όχι πριν τις 19:00, θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός, όπου ο Λορέντσο Μουζέτι θα αντιμετωπίσει τον Σεμπάστιαν Κόρντα. Οι δύο παίκτες συναντιούνται ξανά μετά από τρία χρόνια, έχοντας από δύο νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, γεγονός που προμηνύει μια συναρπαστική αναμέτρηση για μια θέση στον τελικό.

Αύριο, Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός, ο οποίος θα αναδείξει τον πρώτο νικητή στην ιστορία του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

Για τους φιλάθλους που θέλουν να ζήσουν από κοντά τη δράση, όλες οι κατηγορίες εισιτηρίων διατίθενται με έκπτωση 20% μέχρι και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, καλύπτοντας τόσο τους σημερινούς ημιτελικούς όσο και τον αυριανό τελικό. Παράλληλα, η είσοδος για παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών είναι δωρεάν. Αποκτήστε τα εισιτήριά σας με τον κωδικό ATP20 στο events.ticketmaster.gr.

Η Αθήνα φωτίστηκε από εντυπωσιακό drone show για το Hellenic Championship

 

