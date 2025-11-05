Εντυπωσιακή πρώτη νίκη του Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship

Εύκολη πρόκριση επί του Αλεχάντρο Ταμπίλο για τη φάση των «16»

Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Δημοσιογραφική ανταπόκριση από Telekom Center - ATP Athens (Κάρολος Αλκαλάι)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic ChampionshipΟ Σέρβος τενίστας επιβλήθηκε με 2-0 (7-6 (3), 6-1) σετ επί του Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα

Ο Τζόκοβιτς έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, κυριαρχώντας στο court με σταθερό σερβίς και εξαιρετικά ράλι, σε μια αναμέτρηση που άφησε εντυπωσιασμένο το ελληνικό κοινό που γέμισε τις κερκίδες για να τον παρακολουθήσει από κοντά.

Ο Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του αν και χρειάστηκε τα τάι μπρέικ για να κατακτήσει το πρώτο σετ, κόντρα στον Ταμπίλο. Μάλιστα ο Σέρβος ανέβασε στροφές και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Χιλιανού για το 7-3.

Στο δεύτερο ο 38χρονος τενίστας ήταν κυρίαρχος και με δύο διαδοχικά μπρέικ πήρε προβάδισμα και έκλεισε το σετ με 6-1. Ουσιαστικά ο Τζόκοβιτς σφράγισε τη νίκη μέσα σε 1 ώρα και 40 λεπτά στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Έλιτο Σπιτζίρι – Νούνο Μπόρζες στο προημιτελικό της Πέμπτης (06/11).

Πηγήnovasports.gr

