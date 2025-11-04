Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα

Απέναντι στον Χιλιανό, Νο.89 στον κόσμο, Αλεχάντρο Τάμπιλο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Δημοσιογραφική ανταπόκριση από Telekom Center - ATP Athens (Κάρολος Αλκαλάι)
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, αγωνίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, γράφοντας ιστορία. Η άφιξή του στη χώρα έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στους φιλάθλους, καθώς πρόκειται για έναν αθλητή που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο αθλητισμό. Με 24 τίτλους Grand Slam και αμέτρητα ρεκόρ στο ενεργητικό του, ο Σέρβος πρωταθλητής φέρνει μαζί του την εμπειρία, τη συγκέντρωση και το πάθος που τον χαρακτηρίζουν σε κάθε του αγώνα.

Mε μεγάλη ανατροπή ο Βαβρίνκα προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς / Eurokinissi (Αργυρώ Αναστασίου)

Η παρουσία του στο τουρνουά αποτελεί τεράστια τιμή για την Ελλάδα, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να τον απολαύσει από κοντά. Οι κερκίδες γέμισαν από φιλάθλους κάθε ηλικίας, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εντυπωσιακές του κινήσεις, αλλά και τη σπάνια ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου

Ο Τζόκοβιτς έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για την ελληνική φιλοξενία και την αγάπη των Ελλήνων για τον αθλητισμό. Η συμμετοχή του στο Hellenic Championship έχει ήδη δώσει μεγάλη προβολή στο τουρνουά και εμπνεύσει τους νεαρούς Έλληνες αθλητές που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά του.

Αγώνας Τζόκοβιτς

Αναμετράται με τον Τάμπιλο ο Τζόκοβιτς / Eurokinissi (Αργυρώ Αναστασίου)

Πέρα από την αγωνιστική του αξία, ο Τζόκοβιτς συμβολίζει την επιμονή, την πειθαρχία και την πίστη στον εαυτό. Η εμφάνισή του στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια γιορτή για το τένις και τον αθλητισμό συνολικά — μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσοι τη ζήσουν.

Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας

Ο πρώτος του αγώνας ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Τρίτης 4/11, απέναντι στον Αλεχάντρο Τάμπιλο από τη Χιλή, νούμερο 89 στον κόσμο. Να σημειωθεί ότι το H2H τους είναι 0-2 υπέρ του Τάμπιλο που έχει κερδίσει και μέσα στο 2025 τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα. 

VANDA PHARMACEUTICALS HELLENIC CHAMPIONSHIP ATP 250
 |
HELLENIC CHAMPIONSHIP
 |
ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
