Mε μεγάλη ανατροπή ο Βαβρίνκα προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο

Ο Σταν Βαβρίνκα πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, νικώντας τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση στο Telekom Center Athens.

Μετά το πρώτο σετ κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του και να κερδίσει τα επόμενα δύο σετ με 7-6(5) και 7-5 σε 2 ώρες και 20 λεπτά, σε μια συναρπαστική αναμέτρηση που ενθουσίασε το κοινό.

O Eλβετός θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι, Νο 9 του κόσμου την Τετάρτη, σε έναν συναρπαστικό αγώνα!

Το τουρνουά συνεχίζεται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου με την αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο. Ειδικά για αύριο, επωφεληθείτε από την έκπτωση 20%, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ATP20, και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για τον αγώνα του Σέρβου θρύλου.