Mε μεγάλη ανατροπή ο Βαβρίνκα προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο

Ο Ελβετός εντυπωσίασε στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 23:38 Γιώργος Πατούλης: Πρώτη επέτειος με τη Νάνσυ Κοιλού - Το συγκινητικό μήνυμα
03.11.25 , 23:32 Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη: «Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι»
03.11.25 , 23:17 Επίθεση Ροτβάιλερ Στην Καλαμάτα - Κατατέθηκε Μήνυση Για Κακοποίηση Ζώου
03.11.25 , 23:00 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε το σπίτι και ο αφανής ήρωας
03.11.25 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: «Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό»
03.11.25 , 22:38 Mε μεγάλη ανατροπή ο Βαβρίνκα προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο
03.11.25 , 22:30 Κορωπί: Ζητά την επιμέλεια των παιδιών της η 40χρονη
03.11.25 , 22:15 Φάρμα: Δοκιμασία ασυλίας με έπαθλο το... σπίτι!
03.11.25 , 22:05 Δοκιμασία προμηθειών στη Φάρμα: Ποιοι κέρδισαν;
03.11.25 , 21:57 Δημογλίδου Για Βορίζια: «Η Αστυνομία Επικοινωνεί Με Τους Συγγενείς»
03.11.25 , 21:49 Δημοσκόπηση ALCO: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
03.11.25 , 21:49 Τι Προηγήθηκε Του Μακελειού Στα Βορίζια
03.11.25 , 21:40 Kάθετος διάδρομος: Mέσω Ελλάδας η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια
03.11.25 , 21:30 Ανατροπή! Έτσι διαμορφώθηκαν οι δύο νέες ομάδες!
03.11.25 , 21:28 Kίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δύσκολη αποστολή απέναντι σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα
Νότης Σφακιανάκης: «Με την Κίλι ήταν σε διάσταση. Περπατούσε με το Π...»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια
Βορίζια: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Ιωάννα Τούνη: «Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό»
Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Mε Μεγάλη Ανατροπή Ο Βαβρίνκα Προκρίθηκε Στον Δεύτερο Γύρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σταν Βαβρίνκα πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, νικώντας τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση στο Telekom Center Athens.

Μετά το πρώτο σετ κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του και να κερδίσει τα επόμενα δύο σετ με 7-6(5) και 7-5 σε 2 ώρες και 20 λεπτά, σε μια συναρπαστική αναμέτρηση που ενθουσίασε το κοινό.

O Eλβετός θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι, Νο 9 του κόσμου την Τετάρτη, σε έναν συναρπαστικό αγώνα!

Το τουρνουά συνεχίζεται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου με την αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο. Ειδικά για αύριο, επωφεληθείτε από την έκπτωση 20%, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ATP20, και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για τον αγώνα του Σέρβου θρύλου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VANDA PHARMACEUTICALS HELLENIC CHAMPIONSHIP ATP 250
 |
STAN WAWRINKA
 |
ΣΤΑΝ ΒΑΒΡΙΝΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top