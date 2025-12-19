GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene

Τα iconic hair looks που πρωταγωνίστησαν στο GNTM επεισόδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 22:06 GNTM Tελικός: Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη!
19.12.25 , 22:05 GNTM Τελικός: Η Ειρήνη αποχώρησε και έβαλε τα κλάματα
19.12.25 , 22:00 Μαζωνάκης: Ο Θ. Παπαγεωργίου είναι ο επιχειρηματίας που του έστειλε εξώδικο
19.12.25 , 21:57 GNTM Τελικός: Αυτό είναι τo τελευταίο catwalk και «έγραψε» ιστορία
19.12.25 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 19/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 30.000.000 ευρώ
19.12.25 , 21:25 GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene
19.12.25 , 21:11 GNTM Τελικός: Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και προβλέπουν τον νικητή!
19.12.25 , 21:04 GNTM Τελικός: Δες live ποιος θα αναδειχθεί νικητής!
19.12.25 , 20:58 Απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες
19.12.25 , 20:08 Σοβαρό τροχαίο στον Πλατύκαμπο - Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» σε κλούβα
19.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;
19.12.25 , 19:02 Γιαννόπουλος: «Ο Ν. Παππάς λέει ψέματα. Και με χτύπησε και με γρονθοκόπησε»
19.12.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει να γινει κουμπάρα του Πέτρου και της Μάρθας
19.12.25 , 18:24 Cash or Trash: Χιωτίνη και Μπέλε διεκδικούν ένα ζευγάρι γάντια Chanel!
19.12.25 , 17:46 Νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με εντυπωσιακό Chanel φόρεμα στα μπουζούκια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το επεισόδιο του GNTM δεν είχε μόνο ένταση, δημιουργικότητα και fashion στιγμές, αλλά και ένα beauty moment που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Τα βλέμματα στράφηκαν στα μαλλιά των models, με ένα statement 80s-inspired look, γεμάτο όγκο, κίνηση και λάμψη. 

Πίσω από το αποτέλεσμα βρισκόταν ο Tom Zois, official hairstylist του Pantene, ο οποίος έδωσε για ακόμη μία φορά το δικό του signature touch, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προϊόντα για επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Tom Zois

Tom Zois

Όταν το styling συναντά τη σωστή περιποίηση

Όπως γνωρίζουν καλά οι hair experts, κανένα εντυπωσιακό χτένισμα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς σωστή βάση. Ο Tom Zois ξεκίνησε δίνοντας έμφαση στην ενυδάτωση και προετοιμασία των μαλλιών, ειδικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θερμικά εργαλεία, όπως η τοστιέρα, που μπορεί να αφυδατώσουν την τρίχα.

Η ιδανική αρχή γίνεται με τη σειρά Pantene Αναπλήρωση Ενυδάτωσης, χρησιμοποιώντας σαμπουάν και κοντίσιονερ ή μάσκα, ώστε τα μαλλιά να αποκτήσουν ελαστικότητα, απαλότητα και αντοχή πριν το styling. Ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να «χτιστεί» σωστά το look.

Προστασία από τη θερμότητα με λάμψη

Μετά το λούσιμο και την εφαρμογή της μάσκας, ακολουθεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια: η θερμική προστασία. Σε βρεγμένα μαλλιά, εφαρμόζεται το Pantene Heat & Glow, το οποίο απλώνεται ομοιόμορφα από τη ρίζα έως τις άκρες.

Το προϊόν αυτό λειτουργεί διπλά: προστατεύει από τη φθορά της θερμότητας και χαρίζει extra λάμψη, στοιχείο-κλειδί για το polished αποτέλεσμα που είδαμε στο GNTM.

GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene

Όγκος εκεί που τον χρειάζεσαι

Το απόλυτο 80s look δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς έντονο, αλλά φυσικό όγκο. Για ανόρθωση στη ρίζα, ο Tom Zois χρησιμοποίησε το Natural Volume Spray του Pantene, δίνοντας αμέσως ύψος και ζωντάνια στα μαλλιά, χωρίς να τα βαραίνει.

Στα μήκη και τις άκρες, τη σκυτάλη παίρνει ο αφρός Perfect Volume του Pantene. Ο αφρός προσφέρει πλούσιο σώμα, κίνηση και διάρκεια, επιτρέποντας στο χτένισμα να «αναπνέει» και να διατηρεί τον όγκο του ακόμα και κάτω από τα έντονα φώτα του πλατό.

Το τελικό touch για δυνατό κράτημα

Για να ολοκληρωθεί το look και να αντέξει στον χρόνο και στις απαιτήσεις ενός τηλεοπτικού fashion show, το τελείωμα γίνεται με την λακ Pantene Ultra Strong Hold. Το δυνατό κράτημα εξασφαλίζει σταθερότητα, χωρίς να χάνει τη φυσικότητα και τη λάμψη του, δημιουργώντας το απόλυτο 80s αποτέλεσμα που είδαμε να κυριαρχεί στο επεισόδιο.

Beauty έμπνευση απευθείας από το GNTM

Το hair look σε αυτό το επεισόδιο του GNTM απέδειξε πως, με τη σωστή καθοδήγηση και τα κατάλληλα προϊόντα, το επαγγελματικό αποτέλεσμα δεν είναι άπιαστο. Ο Tom Zois και το Pantene υπενθυμίζουν ότι το μυστικό για εντυπωσιακά μαλλιά βρίσκεται στη σωστή περιποίηση, την προστασία και τα στοχευμένα προϊόντα styling.

Ένα look με χαρακτήρα, όγκο και attitude – ακριβώς όπως απαιτεί η σύγχρονη μόδα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM HAIR STYLING BY PANTENE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top