GNTM: Το 80s hair look που δημιούργησε ο Tom Zois με τα προϊόντα Pantene

Το επεισόδιο του GNTM δεν είχε μόνο ένταση, δημιουργικότητα και fashion στιγμές, αλλά και ένα beauty moment που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Τα βλέμματα στράφηκαν στα μαλλιά των models, με ένα statement 80s-inspired look, γεμάτο όγκο, κίνηση και λάμψη.

Πίσω από το αποτέλεσμα βρισκόταν ο Tom Zois, official hairstylist του Pantene, ο οποίος έδωσε για ακόμη μία φορά το δικό του signature touch, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προϊόντα για επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Tom Zois

Όταν το styling συναντά τη σωστή περιποίηση

Όπως γνωρίζουν καλά οι hair experts, κανένα εντυπωσιακό χτένισμα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς σωστή βάση. Ο Tom Zois ξεκίνησε δίνοντας έμφαση στην ενυδάτωση και προετοιμασία των μαλλιών, ειδικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θερμικά εργαλεία, όπως η τοστιέρα, που μπορεί να αφυδατώσουν την τρίχα.

Η ιδανική αρχή γίνεται με τη σειρά Pantene Αναπλήρωση Ενυδάτωσης, χρησιμοποιώντας σαμπουάν και κοντίσιονερ ή μάσκα, ώστε τα μαλλιά να αποκτήσουν ελαστικότητα, απαλότητα και αντοχή πριν το styling. Ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να «χτιστεί» σωστά το look.

Προστασία από τη θερμότητα με λάμψη

Μετά το λούσιμο και την εφαρμογή της μάσκας, ακολουθεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια: η θερμική προστασία. Σε βρεγμένα μαλλιά, εφαρμόζεται το Pantene Heat & Glow, το οποίο απλώνεται ομοιόμορφα από τη ρίζα έως τις άκρες.

Το προϊόν αυτό λειτουργεί διπλά: προστατεύει από τη φθορά της θερμότητας και χαρίζει extra λάμψη, στοιχείο-κλειδί για το polished αποτέλεσμα που είδαμε στο GNTM.

Όγκος εκεί που τον χρειάζεσαι

Το απόλυτο 80s look δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς έντονο, αλλά φυσικό όγκο. Για ανόρθωση στη ρίζα, ο Tom Zois χρησιμοποίησε το Natural Volume Spray του Pantene, δίνοντας αμέσως ύψος και ζωντάνια στα μαλλιά, χωρίς να τα βαραίνει.

Στα μήκη και τις άκρες, τη σκυτάλη παίρνει ο αφρός Perfect Volume του Pantene. Ο αφρός προσφέρει πλούσιο σώμα, κίνηση και διάρκεια, επιτρέποντας στο χτένισμα να «αναπνέει» και να διατηρεί τον όγκο του ακόμα και κάτω από τα έντονα φώτα του πλατό.

Το τελικό touch για δυνατό κράτημα

Για να ολοκληρωθεί το look και να αντέξει στον χρόνο και στις απαιτήσεις ενός τηλεοπτικού fashion show, το τελείωμα γίνεται με την λακ Pantene Ultra Strong Hold. Το δυνατό κράτημα εξασφαλίζει σταθερότητα, χωρίς να χάνει τη φυσικότητα και τη λάμψη του, δημιουργώντας το απόλυτο 80s αποτέλεσμα που είδαμε να κυριαρχεί στο επεισόδιο.

Beauty έμπνευση απευθείας από το GNTM

Το hair look σε αυτό το επεισόδιο του GNTM απέδειξε πως, με τη σωστή καθοδήγηση και τα κατάλληλα προϊόντα, το επαγγελματικό αποτέλεσμα δεν είναι άπιαστο. Ο Tom Zois και το Pantene υπενθυμίζουν ότι το μυστικό για εντυπωσιακά μαλλιά βρίσκεται στη σωστή περιποίηση, την προστασία και τα στοχευμένα προϊόντα styling.

Ένα look με χαρακτήρα, όγκο και attitude – ακριβώς όπως απαιτεί η σύγχρονη μόδα.