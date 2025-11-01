Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας

Τα φώτα είναι στραμμένα στην Αθήνα

Δημοσιογραφική ανταπόκριση από Telekom Center - ATP Athens (Κάρολος Αλκαλάι)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Αυστριακός Φίλιπ Μίσολιτς πανηγύρισε τη νίκη επί του Σλοβάκου Άλεξ Μόλτσαν με 3-6, 7-6 (3), 1-6 σε 1:54:34 στον πρώτο προκριματικό γύρο του «Hellenic Championship», ανοίγοντας την αυλαία του ATP 250 της Αθήνας στο Telekom Center.

Το τουρνουά θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου.

Στον ίδιο γύρο, ο Γερμανός Γιάνικ Χάνφμαν επικράτησε με 6-2, 6-4 του Σλοβάκου Λούκας Κλέιν σε 1:14:10, συνεχίζοντας τη δράση στο κεντρικό court της αθηναϊκής διοργάνωσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας του Παύλου Τσιτσιπά απέναντι στον Σιντάρο Μοσιζούκι, με τον νικητή να προχωρά στον 2ο γύρο των προκριματικών και να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Μακένζι ΜακΝτόναλντ – Μάρκο Τρουνγκελίτι.

 

Σημαντικές παρουσίες θα έχουμε και από τα μεγάλα ονόματα: ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει από τον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Αλεχάνδρο Ταβίλο είτε τον Άνταμ Γουόλτον, ενώ ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα βρεθεί στον 1ο γύρο (φάση 32) απέναντι στον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες.

