Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου

Ο Παύλος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοτσιζούκ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 16:53 Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου
01.11.25 , 16:45 ΕΛΤΑ: Αναστέλλονται για τρεις μήνες τα «λουκέτα» στην περιφέρεια
01.11.25 , 16:12 ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων
01.11.25 , 15:45 Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της
01.11.25 , 15:39 Πενθεί η Βίκυ Λέανδρος – Πέθανε ο πατέρας της
01.11.25 , 14:59 Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
01.11.25 , 14:11 Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
01.11.25 , 13:29 Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας
01.11.25 , 13:16 Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου
01.11.25 , 12:55 Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Παύλος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε νωρίς το Hellenic Championship στο «Telekom Athens Center», καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, Νο. 887 της παγκόσμιας κατάταξης, γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-2) ύστερα από περίπου μία ώρα αγώνα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο των προκριματικών του ATP 250 της Αθήνας.

Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας

Στέφανος Τσιτσιπάς: Παρακολούθησε τον αγώνα του αδερφού του, Παύλου/Δημοσιογραφική ανταπόκριση από Telekom Center - ATP Athens (Κάρολος Αλκαλάι)

Δημοσιογραφική ανταπόκριση από Telekom Center - ATP Athens (Κάρολος Αλκαλάι)

Στις κερκίδες βρέθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαζί με τη μητέρα τους Τζούλια, για να στηρίξουν τον Παύλο στην προσπάθειά του. Παρά το αποτέλεσμα, ο νεαρός τενίστας έδειξε μαχητικότητα και πολύ καλή διάθεση, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Η ανακοίνωση του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε θα συμμετάσχει τελικά στο Hellenic Championship, το ATP 250 που διεξάγεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα social media, προτεραιότητα για εκείνον αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης ανάρρωση.

«Γεια σε όλους. Με λύπη ανακοινώνω ότι δεν θα αγωνιστώ στο Hellenic Championship στην Αθήνα», έγραψε ο 27χρονος τενίστας. «Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να ξεκουραστώ και να επικεντρωθώ στην ανάρρωση για να είμαι έτοιμος για τη σεζόν του 2026. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που έφεραν αυτή την καταπληκτική διοργάνωση στην Ελλάδα. Είναι απογοητευτικό που τη χάνω, αλλά είναι η σωστή επιλογή για την υγεία μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας».

 

 

Η είδηση της απόσυρσής του σκόρπισε απογοήτευση στους Έλληνες φιλάθλους που περίμεναν με ανυπομονησία να τον δουν να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HELLENIC CHAMPIONSHIP
 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top