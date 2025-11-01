Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου

Ο Παύλος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε νωρίς το Hellenic Championship στο «Telekom Athens Center», καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, Νο. 887 της παγκόσμιας κατάταξης, γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-2) ύστερα από περίπου μία ώρα αγώνα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο των προκριματικών του ATP 250 της Αθήνας.

Δημοσιογραφική ανταπόκριση από Telekom Center - ATP Athens (Κάρολος Αλκαλάι)

Στις κερκίδες βρέθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαζί με τη μητέρα τους Τζούλια, για να στηρίξουν τον Παύλο στην προσπάθειά του. Παρά το αποτέλεσμα, ο νεαρός τενίστας έδειξε μαχητικότητα και πολύ καλή διάθεση, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Η ανακοίνωση του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε θα συμμετάσχει τελικά στο Hellenic Championship, το ATP 250 που διεξάγεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα social media, προτεραιότητα για εκείνον αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης ανάρρωση.

«Γεια σε όλους. Με λύπη ανακοινώνω ότι δεν θα αγωνιστώ στο Hellenic Championship στην Αθήνα», έγραψε ο 27χρονος τενίστας. «Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να ξεκουραστώ και να επικεντρωθώ στην ανάρρωση για να είμαι έτοιμος για τη σεζόν του 2026. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που έφεραν αυτή την καταπληκτική διοργάνωση στην Ελλάδα. Είναι απογοητευτικό που τη χάνω, αλλά είναι η σωστή επιλογή για την υγεία μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας».

Η είδηση της απόσυρσής του σκόρπισε απογοήτευση στους Έλληνες φιλάθλους που περίμεναν με ανυπομονησία να τον δουν να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό