Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship

Στις κερκίδες Τσιτσιπάς, Καραλής και πλήθος επωνύμων

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε δυναμικό ξεκίνημα στο Hellenic Championship, το απόγευμα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, χαρίζοντας στους θεατές ένα αγώνα υψηλού επιπέδου.

Ο κορυφαίος τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ του Αλεχάντρο Ταμπίλο από τη Χιλή, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον προημιτελικό γύρο που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Το Telekom Center Athens ήταν κατάμεστο από θεατές που αποθέωσαν τον Σέρβο θρύλο του τένις, ο οποίος έδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση και τη συγκέντρωσή του, παρότι βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν αξιόμαχο αντίπαλο.

Ανάμεσα στους θεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα ξεχώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος, αν και αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του λόγω τραυματισμού, βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τον Τζόκοβιτς. Στο πλευρό του ήταν η 17χρονη αδελφή του Ελισάβετ Τσιτσιπά, καθώς και ο Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής.

Το παρών έδωσαν επίσης γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, όπως ο Γιώργος Λιάγκας, ο μπασκετμπολίστας Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Γιώργος Καράβας, η Ευαγγελία Τσιορλίδα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και πολλοί ακόμη, δημιουργώντας μια λαμπερή ατμόσφαιρα στις κερκίδες.

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς στρέφει πλέον την προσοχή του στον επόμενο αγώνα της Πέμπτης, όπου θα διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά. Οι φίλοι του τένις αναμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια του τουρνουά, που έχει ήδη μετατραπεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αθλητικά γεγονότα της χρονιάς στην Αθήνα.

Στα μάτριξ προβλήθηκε ένα βίντεο αφιέρωμα στη μνήμη του «πατέρα» του στο τένις, Νίκι Πίλιτς. Μετά το τέλος του αγώνα, οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει μια μικρή τελετή για τον Πίλιτς, με τον «Νόλε» να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος ήταν ο «πατέρας» του Τζόκοβιτς στο άθλημα, έφυγε πριν από λίγες εβδομάδες από τη ζωή.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη συνέχεια, ο Σέρβος «σταρ» παραδέχθηκε ότι ο Πίλιτς ήταν ένας άνθρωπος που σήμαινε πολλά τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένεια του, υπογραμμίζοντας ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να γίνει ο αθλητής αλλά κι ο άνθρωπος που είναι τώρα.

«Ήταν πολύ δυσάρεστο όταν άκουσα ότι πέθανε κι ήταν η πρώτη κηδεία που πήγα στη ζωή μου. Η κληρονομιά που άφησε σε εμένα και στο άθλημα του τένις δεν θα πεθάνουν ποτέ», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Τζόκοβιτς.

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship

Ελισάβετ Τσιτσιπά - Στέφανος Τσιτσιπάς

Ελισάβετ Τσιτσιπά - Στέφανος Τσιτσιπάς

Γιώργος Λιάγκας

Γιώργος Λιάγκας

Εμμανουήλ Καραλής - Ελισάβετ Τσιτσιπά - Στέφανος Τσιτσιπάς

Εμμανουήλ Καραλής - Ελισάβετ Τσιτσιπά - Στέφανος Τσιτσιπάς

Σωκράτης Παπασταθόπουλος-Ξανθή Σταμουλάκη

Σωκράτης Παπασταθόπουλος - Ξανθή Σταμουλάκη

Ευαγγελία Τσιορλίδα - Μάνος Βουράκης - Γιώργος Καράβας

Ευαγγελία Τσιορλίδα - Μάνος Βουράκης - Γιώργος Καράβας

Novak Djokovic

Novak Djokovic

Κώστας Αντετοκούνμπο - Ντέμη Φιλιππάκου

Κώστας Αντετοκούνμπο - Ντέμη Φιλιππάκου

Nikola Milutinov με την σύντροφό του

Nikola Milutinov με την σύντροφό του

Novak Djokovic

Novak Djokovic

Jelena Djokovic

Jelena Djokovic

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship

Jelena Djokovic

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship

