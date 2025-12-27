5+1 κινήσεις που φανερώνουν ότι κάποιος σου λέει ψέματα

Μάθε να «διαβάζεις» όταν κάποιος λέει ψέματα

Σχεσεις
Πηγή: mylife.com.cy/ Φωτογραφία Pexels.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι άνθρωποι συχνά λένε ψέματα χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Μικρές ανακρίβειες στη δουλειά, στους φίλους ή ακόμα και στον ίδιο τους τον εαυτό είναι συχνές. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που τα ψέματα γίνονται πιο σοβαρά, για να αποφύγουν συγκρούσεις ή δυσάρεστες αλήθειες. Παρά την επιθυμία μας για ειλικρίνεια, το ψέμα πολλές φορές φαίνεται η πιο εύκολη λύση στις καθημερινές προκλήσεις.

Tα ζώδια που θα ερωτευτούν πριν τελειώσει το 2025

1. Αλλαγή στη στάση του κεφαλιού

Όταν κάποιος ψεύδεται, η θέση του κεφαλιού του αλλάζει ασυναίσθητα μπροστά σε μια άμεση ερώτηση. Μπορεί να τραβήξει το κεφάλι πίσω, να το γείρει ή να το σκύψει. Ένα ξεκάθαρο σημάδι είναι να κουνά αρνητικά το κεφάλι ενώ λέει «ναι» ή να νεύει καταφατικά ενώ αρνείται κάτι. Το σώμα πολλές φορές προδίδει την αλήθεια, ακόμη και όταν τα λόγια λένε το αντίθετο.

2. Επανάληψη λέξεων ή φράσεων

Η συνεχής επανάληψη είναι ένας τρόπος να κερδίσει χρόνο. Όποιος ψεύδεται προσπαθεί να οργανώσει τις σκέψεις του και να πείσει τόσο εσένα όσο και τον ίδιο ότι λέει την αλήθεια. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η συνήθεια είναι από τις πιο συχνές ενδείξεις ψέματος.

3. Υπερβολικές λεπτομέρειες

Οι ψεύτες συχνά δίνουν περισσότερες πληροφορίες απ’ ό,τι χρειάζεται. Προσθέτουν περιττές λεπτομέρειες στην ιστορία τους, ελπίζοντας ότι έτσι θα φανούν πιο πειστικοί και αξιόπιστοι.

Πώς θα καταλάβεις πως τελικά δεν ταιριάζεις με τον σύντροφό σου

4. Άγγιγμα στο στόμα ή το πρόσωπο

Ένα κοινό σημάδι ψέματος είναι το ασυναίσθητο άγγιγμα στο στόμα ή το πρόσωπο. Μικρές κινήσεις, όπως ένα άγγιγμα στα χείλη ή τρίψιμο της μύτης, συχνά χρησιμοποιούνται για να κατασταλεί η αλήθεια.

5. Συνεχές δείξιμο με το δάχτυλο

Όταν κάποιος νιώθει αμήχανα ή ότι τον έχουν καταλάβει, μπορεί να γίνεται αμυντικός και να δείχνει συνεχώς με το δάχτυλο. Πρόκειται για έναν τρόπο μεταφοράς της ευθύνης αλλού και απόσπασης της προσοχής από τον εαυτό του.

6. Επίμονη οπτική επαφή

Οι ψεύτες συχνά νομίζουν ότι η έντονη οπτική επαφή τους κάνει πιο πειστικούς και κοιτούν επίμονα, χωρίς να ανοιγοκλείνουν συχνά τα μάτια. Αντίθετα, οι αληθινοί άνθρωποι κινούν το βλέμμα τους πιο φυσικά.

Πηγή: mylife.com.cy 

ΨΕΜΑΤΑ
