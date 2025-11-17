Με καπνογόνα έφτασε η πορεία για το Πολυτεχνείο στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο - Παρεμποδίσθηκε πορεία στην πρεσβεία Ισραήλ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δυσκολότερη δοκιμασία ασυλίας
17.11.25 , 22:40 Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
17.11.25 , 22:36 Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία
17.11.25 , 22:28 Φάρμα: Έπαθλο «μεγατόνων» στο παιχνίδι προμηθειών - Ποια ομάδα κέρδισε;
17.11.25 , 22:07 Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία! Ο αδελφός της απέκτησε το πρώτο του παιδί
17.11.25 , 21:57 100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!
17.11.25 , 21:45 Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
17.11.25 , 21:40 Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
17.11.25 , 21:30 Παραδίδεται σε κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος
17.11.25 , 21:25 Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Μαδούρο
17.11.25 , 21:18 Οικονομάκου: Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
17.11.25 , 20:44 Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό
17.11.25 , 20:20 «Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
17.11.25 , 20:15 Με καπνογόνα έφτασε η πορεία για το Πολυτεχνείο στην πρεσβεία των ΗΠΑ
17.11.25 , 19:58 Συνάντηση Μητσοτάκη με Τζόκοβιτς στο Μαξίμου
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό
«Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
«Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με καπνογόνα που άναψαν διαδηλωτές έφθασε στην πρεσβεία των ΗΠΑ η κεφαλή της πορείας για το Πολυτεχνείο, όπου ακόμη αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεντρωμένοι αρκετοί διαδηλωτές.  

Στην πρεσβεία των ΗΠΑ έφθασε η πορεία για το Πολυτεχνείο

Στην πρεσβεία των ΗΠΑ έφθασε η πορεία για το Πολυτεχνείο 

Σε εξέλιξη η πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Στο κέντρο της Αθήνας πάντως και μέχρι το ύψος του Χίλτον οι δρόμοι έχουν ανοίξει για την κυκλοφορία οχημάτων.    

Παρότι διαδηλωτές θέλησαν να κινηθούν προς την ισραηλινή πρεσβεία, παρεμποδίσθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις στο ύψος της Πανόρμου και διαλύθηκαν. 

Φραγμός με λεωφορεία των ΜΑΤ υπήρχε  μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά και μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ. 

Η συμμετοχή στη φετινή πορεία εκτιμάται από αστυνομικές πηγές ότι ανέρχεται σε 23.000 άτομα.

Πάνω από 1.000 έλεγχοι με 43 προσαγωγές και 11 συλλήψεις 

Σοβαρά επεισόδια δεν σημειώθηκαν στη φετινή πορεία και ρόλο σε αυτό φαίνεται να έπαιξαν οι 1.072 έλεγχοι, με 47 προσαγωγές εκ των οποίων οι 13 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πολυτεχνείο: 43 προσαγωγές και 11 σύλληψεις

Ερωτηματικό όμως για το αν θα παραμείνει σχετικά ήρεμη η κατάσταση αποτελεί το γεγονός ότι αρκετοί διαδηλωτές κινούνται αυτήν την ώρα προς τα Εξάρχεια, με άγνωστες προθέσεις. 

Πορεία Πολυτεχνείου: Προς τα Εξάρχεια κινούνται διαδηλωτές

Πορεία Πολυτεχνείου: Προς τα Εξάρχεια κινούνται διαδηλωτές 

Χαρακτηριστικό των μέτρων ήταν και ότι άνδρες των ΜΑΤ κατέγραφαν με κάμερες ύποπτες κινήσεις στην πορεία.    

Μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν επίσης Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και άλλες πόλεις. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 |
ΠΟΡΕΙΑ
 |
ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
 |
ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top