Με καπνογόνα έφτασε η πορεία για το Πολυτεχνείο στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Με καπνογόνα που άναψαν διαδηλωτές έφθασε στην πρεσβεία των ΗΠΑ η κεφαλή της πορείας για το Πολυτεχνείο, όπου ακόμη αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεντρωμένοι αρκετοί διαδηλωτές.

Στην πρεσβεία των ΗΠΑ έφθασε η πορεία για το Πολυτεχνείο

Στο κέντρο της Αθήνας πάντως και μέχρι το ύψος του Χίλτον οι δρόμοι έχουν ανοίξει για την κυκλοφορία οχημάτων.

Παρότι διαδηλωτές θέλησαν να κινηθούν προς την ισραηλινή πρεσβεία, παρεμποδίσθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις στο ύψος της Πανόρμου και διαλύθηκαν.

Φραγμός με λεωφορεία των ΜΑΤ υπήρχε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά και μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η συμμετοχή στη φετινή πορεία εκτιμάται από αστυνομικές πηγές ότι ανέρχεται σε 23.000 άτομα.

Πάνω από 1.000 έλεγχοι με 43 προσαγωγές και 11 συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια δεν σημειώθηκαν στη φετινή πορεία και ρόλο σε αυτό φαίνεται να έπαιξαν οι 1.072 έλεγχοι, με 47 προσαγωγές εκ των οποίων οι 13 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ερωτηματικό όμως για το αν θα παραμείνει σχετικά ήρεμη η κατάσταση αποτελεί το γεγονός ότι αρκετοί διαδηλωτές κινούνται αυτήν την ώρα προς τα Εξάρχεια, με άγνωστες προθέσεις.

Πορεία Πολυτεχνείου: Προς τα Εξάρχεια κινούνται διαδηλωτές

Χαρακτηριστικό των μέτρων ήταν και ότι άνδρες των ΜΑΤ κατέγραφαν με κάμερες ύποπτες κινήσεις στην πορεία.

Μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν επίσης Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και άλλες πόλεις.

