Ξεκίνησε η πορεία του Πολυτεχνείου με τη σημαία στην κορυφή

Σε εξέλιξη βρίσκεται καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο, μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη.

Η αιματοβαμμένη σημαία- ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

H πορεία για την φετινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Κ. Τζούμας)

Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, του 25ου θύματος του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας. Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Σε εξέλιξη η πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Δ. Δαυλοπούλου)

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσουν την τάξη στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη, κατά την οποία έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

Δρακόντεια μέτρα ασφάλειας από την ΕΛ.ΑΣ. και διαμαρτυρία του ΠΑΣΟΚ για την προσαγωγή Γραμματέα της ΠΑΣΠ

Τα μέτρα ασφάλειας είναι δρακόντεια καθώς επί ποδός βρίσκονται πάνω από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ και την Ασφάλεια.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 43 προσαγωγές και 11 συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες περιλαμβανόταν και ο γραμματέας της ΠΑΣΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Απίστευτο και όμως αληθινό.

Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».