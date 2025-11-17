Παραδίδεται σε κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος

Το εργοτάξιο κατασκευής του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.Στο πλαίσιο της αυτοψίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, το οποίο βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Πάτρας και αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την επιθεώρηση των εργασιών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Πραγματοποιήσαμε, σήμερα, μία ακόμη αυτοψία στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα–Πύργος. Απομένουν ακόμη 10 χλμ. για να δοθούν στην κυκλοφορία. Η πρόοδος των εργασιών είναι θεαματική σε σχέση με την τελευταία αυτοψία που είχαμε πραγματοποιήσει πριν από περίπου έναν μήνα και διαπιστώνουμε, με μεγάλη ικανοποίηση, ότι οι εκκρεμότητες που υπήρχαν κλείνουν μία-μία.

Ο αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος. Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδεται στην κυκλοφορία – καιρού επιτρέποντος – βεβαίως. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι διαπιστώνουμε αυτή την πρόοδο. Αυτή τη στιγμή εργάζονται περισσότεροι από 475 εργαζόμενοι στο εργοτάξιο και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος».

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας, μαζί με τον κ. Ταχιάο και τον κ. Αναγνώπουλο επισκέφθηκαν και το εργοτάξιο κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.Μετά το τέλος της αυτοψίας στο έργο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο η νοτιοδυτική Πελοπόννησος και ειδικότερα η Μεσσηνία ζητούν εδώ και πολλά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι τα εργοτάξια προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και ιδιαίτερα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».