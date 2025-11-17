Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε το Buongiorno το πρωί της Δευτέρας (17/11), με την παρουσιάστρια να απουσιάζει αιφνιδιαστικά λόγω ξαφνικού προβλήματος στο μάτι. Λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής, η αγαπημένη παρουσιάστρια ένιωσε έντονη ενόχληση, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα σε κλινική για εξετάσεις. Έτσι, δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλατό.

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, η ίδια ανέβασε ένα Instagram story μέσα από την κλινική, όπου ευχαρίστησε θερμά τον γιατρό της για τη φροντίδα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή της. Η ανάρτηση ήταν λιτή, καθησυχαστική, αλλά και προσεκτικά διατυπωμένη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει να κρατήσει το ζήτημα μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Δες την ανάρτησή της:

Στην έναρξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε τον λόγο και εξήγησε στους τηλεθεατές τι συνέβη:

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δε θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά».

Όλοι οι συντελεστές του Buongiorno έστειλαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση, ενώ στο πλατό επικράτησε εμφανής αμηχανία αλλά και αγωνία.

Φαίη Σκορδά: Περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week

Η απουσία της από την εκπομπή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από μια εξαιρετική και λαμπερή εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα. Το βράδυ του Σαββάτου (15/11), η Φαίη περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week, κλέβοντας την παράσταση.

Η επίδειξη, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Καπνεργοστάσιο, είχε λάμψη, δυναμισμό και υψηλή αισθητική. Η παρουσιάστρια συμμετείχε στο fashion show της Χριστίνας Ζαφειρίου, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή γεμάτη κομψότητα και σύγχρονη θηλυκότητα. Ανάμεσα στα μοντέλα που ανέδειξαν τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια, η Φαίη Σκορδά ξεχώρισε με την αυτοπεποίθηση, το χαμόγελο και το καλλίγραμμο κορμί της.

Φόρεσε ένα αστραφτερό ασημί μίνι φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και τα γυμνασμένα πόδια της, συνδυασμένο με nude γόβες που τόνισαν ακόμη περισσότερο την απόλυτα elegant αισθητική της. Η κάμερα λάτρεψε τόσο την κίνηση όσο και την ενέργειά της, ενώ τα social media γέμισαν με σχόλια θαυμασμού.

Φαίη Σκορδά: Περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week/ ndp

Αναμονή για την επιστροφή της στο πλατό

Το Buongiorno συνεχίστηκε κανονικά, αλλά η απουσία της ήταν εμφανής. Η ομάδα τόνισε ότι η Φαίη θα επιστρέψει μόλις το επιτρέψει η υγεία της, ενώ οι τηλεθεατές έστειλαν εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης.

Προς το παρόν, όλοι περιμένουν νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της παρουσιάστριας. Το μόνο βέβαιο είναι πως η Φαίη Σκορδά, με τον επαγγελματισμό και την ενέργειά της, θα επανέλθει σύντομα — αλλά πάνω από όλα, με ασφάλεια.