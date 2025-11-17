Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική

Απούσα από την εκπομπή της Buongiorno

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 16:06 Ιερέας Youtuber: Καταγγελία Για Πάρτι Με Νεαρούς Στον Ναό
17.11.25 , 16:02 Βίντεο Από Τη Φωτιά Σε Διαμέρισμα Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
17.11.25 , 15:57 «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας
17.11.25 , 15:51 Φάρμα: Ένας απρόσμενος τραυματισμός διακόπτει απότομα τον αγώνα
17.11.25 , 15:49 Κώστας Καραφώτης: Αυτός είναι ο νέος χώρος όπου θα διασκεδάζει τον κόσμο!
17.11.25 , 15:35 Διαιτητής έστησε καρτέρι σε πρώην σύντροφό του και τη σκότωσε
17.11.25 , 15:28 Ρούλα Ρέβη: Το συγκινητικό μήνυμα για την κορούλα της στο Instagram
17.11.25 , 15:20 Τι απαγορευόταν στη Χούντα και πώς ήταν η καθημερινότητα των Ελλήνων
17.11.25 , 15:09 Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ
17.11.25 , 15:08 100% ΛΥΚΟΣ: Δείτε on demand την παιδική ταινία μέχρι το Σάββατο 22/11
17.11.25 , 15:02 Στο Πάρα Πέντε 20 χρόνια μετά - Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα
17.11.25 , 14:49 Ελισάβετ Σπανού: Τα λόγια θαυμασμού για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου
17.11.25 , 14:46 Πολυτεχνείο: 31 προσαγωγές και 4 σύλληψεις - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
17.11.25 , 14:39 Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
17.11.25 , 14:31 Η Βαλεντίνα από τη Φάρμα... τώρα ηθοποιός στα Φαντάσματα!
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
«Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Διαιτητής έστησε καρτέρι σε πρώην σύντροφό του και τη σκότωσε
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε το Buongiorno το πρωί της Δευτέρας (17/11), με την παρουσιάστρια να απουσιάζει αιφνιδιαστικά λόγω ξαφνικού προβλήματος στο μάτι. Λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής, η αγαπημένη παρουσιάστρια ένιωσε έντονη ενόχληση, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα σε κλινική για εξετάσεις. Έτσι, δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλατό.

Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
 

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, η ίδια ανέβασε ένα Instagram story μέσα από την κλινική, όπου ευχαρίστησε θερμά τον γιατρό της για τη φροντίδα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή της. Η ανάρτηση ήταν λιτή, καθησυχαστική, αλλά και προσεκτικά διατυπωμένη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει να κρατήσει το ζήτημα μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

 

 

Δες την ανάρτησή της:

φαιη σκορδά

Στην έναρξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε τον λόγο και εξήγησε στους τηλεθεατές τι συνέβη:
«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δε θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά».

Όλοι οι συντελεστές του Buongiorno έστειλαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση, ενώ στο πλατό επικράτησε εμφανής αμηχανία αλλά και αγωνία.

Φαίη Σκορδά: Περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week

Η απουσία της από την εκπομπή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από μια εξαιρετική και λαμπερή εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα. Το βράδυ του Σαββάτου (15/11), η Φαίη περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week, κλέβοντας την παράσταση.

Η επίδειξη, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Καπνεργοστάσιο, είχε λάμψη, δυναμισμό και υψηλή αισθητική. Η παρουσιάστρια συμμετείχε στο fashion show της Χριστίνας Ζαφειρίου, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή γεμάτη κομψότητα και σύγχρονη θηλυκότητα. Ανάμεσα στα μοντέλα που ανέδειξαν τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια, η Φαίη Σκορδά ξεχώρισε με την αυτοπεποίθηση, το χαμόγελο και το καλλίγραμμο κορμί της.

Φόρεσε ένα αστραφτερό ασημί μίνι φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και τα γυμνασμένα πόδια της, συνδυασμένο με nude γόβες που τόνισαν ακόμη περισσότερο την απόλυτα elegant αισθητική της. Η κάμερα λάτρεψε τόσο την κίνηση όσο και την ενέργειά της, ενώ τα social media γέμισαν με σχόλια θαυμασμού.

σκορδά

Φαίη Σκορδά: Περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week/ ndp

Αναμονή για την επιστροφή της στο πλατό

Το Buongiorno συνεχίστηκε κανονικά, αλλά η απουσία της ήταν εμφανής. Η ομάδα τόνισε ότι η Φαίη θα επιστρέψει μόλις το επιτρέψει η υγεία της, ενώ οι τηλεθεατές έστειλαν εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης.

Προς το παρόν, όλοι περιμένουν νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της παρουσιάστριας. Το μόνο βέβαιο είναι πως η Φαίη Σκορδά, με τον επαγγελματισμό και την ενέργειά της, θα επανέλθει σύντομα — αλλά πάνω από όλα, με ασφάλεια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top