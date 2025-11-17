Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό

Η συμμορία με τους «μαϊμού» λογιστές και τις τηλεφωνικές απάτες φαίνεται ότι είχε βάλει στο μάτι και μία ανώτατη δικαστικό από την οποία απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Η δικαστική συντάκτρια του Star Άννα Σταματιάδου έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες.

Όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τον περασμένο Μάιο οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την αρεοπαγίτη τιμαλφή αξίας 10.000 ευρώ αλλά και χρήματα, παριστάνοντας τους λογιστές. Της είπαν στο τηλέφωνο ότι δήθεν υπάρχει ενα πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει και την έπεισαν να δώσει το ποσό στον βοηθό τους. Ποιος παρίστανε τον βοηθό λογιστή; Ο αδελφός της γνωστής αθλήτριας, ο πρώην προπονητής τένις, που εργαζόταν και ως ντελιβεράς.

Αυτή είναι η φωτογραφία ντοκουμέντο, από την στιγμή που πάει να παραλάβει το ποσό με το μηχανάκι.

Τον κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος έξω από το σπίτι της δικαστικού. Τον βλέπετε με το κράνος, βερμούδα και κοντομάνικο. Ο κατηγορούμενος αδελφός της γνωστής αθλήτριας κατάφερε όπως φαίνεται να πείσει την ανώτατη δικαστικό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον αναγνώρισε.

Αποκάλυψη STAR: Τα ηγετικά στελέχη της σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν κόσμο

Η σπείρα είχε μέλη και πλοκάμια σε όλη τη χώρα. Φερόμενος αρχηγός, ο 49χρονος με τα αρχικά Η.Κ., και «δεξί του χέρι» ο 27χρονος γιος του με τα αρχικά Γ.Α. Επικεφαλής ένας Αρμένιος που φέρεται να στρατολόγησε τον αδελφό της γνωστής αθλήτριας στο κύκλωμα. Από προπονητής τένις και ντελιβεράς φέρεται να κάνει «βαψίματα», έτσι έλεγαν τις απάτες, αλλά και πολυτελή ταξιδια σε Ισπανία, Ιταλία, Μύκονο.

Στο Περού ο κατηγορούμενος αδελφός της γνωστής αθλήτριας

Ο κατηγορούμενος αδελφός της γνωστής αθλήτριας διαφεύγει της σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο Περού από όπου φέρεται να κάνει αναρτήσεις.

Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star, o συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει κληθεί να απολογηθεί την Τετάρτη μαζί με την αδελφή του. Το ερώτημα είναι αν θα εμφανιστεί στις Αρχές ή αν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης όπως προβλέπεται σε αυτήν την περίπτωση.

Η αδελφή του κρατείται κατηγορούμενη για νομιμοποίηση εσόδων και ψυχολογικά είναι ράκος. Αρνείται κάθε κατηγορία.

Τα δυο αδέλφια ζούσαν μαζί με την μητέρα τους μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Η γνωστή αθλήτρια είχε πιάσει δουλειά το καλοκαίρι σε beach bar, ωστόσο στους λογαριασμούς της φαίνεται να κατατέθηκαν 400.000 ευρώ και στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.000 ευρώ και πέντε κινητά.

