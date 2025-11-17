Τηλεφωνικές απάτες: Η συνομιλία που «έκαψε» τη γνωστή αθλήτρια

Ο διάλογος της πρώην αθλήτριας με τον αδελφό της που την έκαψε - Βίντεο Mega

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης με μέλη της σπείρας που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες είναι αυτές που την «έκαψαν» και οδήγησαν στη σύλληψή της.

Η πρώην αθλήτρια φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα, με τον αδελφό της να έχει τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία. Εκείνος φέρεται να τη χρησιμοποιούσε για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε από τις απάτες. Πάντως η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή της είναι ένα ψυχολογικό ράκος.

Στη δημοσιότητα ήρθε η τηλεφωνική συνομιλία που είχε η 37χρονη με τον αδελφό της και ήταν αυτή που επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς την εμπλοκή της στο κύκλωμα. Σύμφωνα με το Mega, o διάλογος μεταξύ των δύο αδελφών είχε ως εξής:

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι.

Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Αποκαλυπτικοί είναι και οι διάλογοι του αδελφού της 37χρονης με μέλος της οργάνωσης:

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Τηλεφωνικές απάτες: Πάνω από 400.000 ευρώ στον λογαριασμό της αθλήτριας

Παράλληλα, όπως έχει προκύψει από την έρευνα, περισσότερα από 400.000 ευρώ φέρεται να πιστώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στον τραπεζικό λογαριασμό της πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η 37χρονη, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και του 2008 στο Πεκίνο, μέχρι και πριν την σύλληψη φέρεται πως απολάμβανε τη dolce vita ενώ είχε κάνει δεύτερο σπίτι της την Μύκονο.

Σε έφοδο που έγινε στο σπίτι της στα βόρεια προάστεια, οι αστυνομικοί βρήκαν πέντε ακριβά κινητά και 9.000 ευρώ.

Η 37χρονη αθλήτρια βασίζει την αθωότητά της στο ότι δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα θύμα, δε φαίνεται να έχει εμπλοκή με τις απάτες και είναι εργαζόμενη μητέρα ανήλικου παιδιού.

Ο αδελφός της από την άλλη φέρεται πως εμπλέκεται σε εννέα περιπτώσεις απάτης, άλλοτε παριστάνοντας τον λογιστή και άλλοτε εκτελώντας χρέη ως εισπράκτορας της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 250.000 ευρώ από τις απάτες και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς της αδελφής του για να καταθέσει τα χρήματα.

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση προσπαθούσε να ξεπλένει το μαύρο χρήμα είτε αγοράζοντας κινητά τελευταίες τεχνολογίας είτε πανάκριβα αυτοκίνητα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα πλήρωναν με λίρες ή χρυσό που είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους.

Μέσα σε αυτούς είναι και εταιρείες, με τα μέλη της οργάνωσης να παριστάνουν τους συμβολαιογράφους, τους εκπροσώπους του ΕΦΚΑ ή δήμων.

Αναφορικά με τις απάτες κατά πολιτών, όταν τους «πουλούσαν» το αφήγημα περί τεχνικών της ΔΕΔΔΗΕ και δεν τους έπειθαν, αναλάμβαναν τις κλήσεις άλλα μέλη που παρίσταναν τους αστυνομικούς και τους έπειθαν πως πρέπει να πετάξουν από τα μπαλκόνια τους χρήματα και κοσμήματα ώστε να πιάσουν επ’ αυτοφώρω τους απατεώνες.

Αφού τους έπειθαν, οι δράστες άρπαζαν τα λεφτά και τρέπονταν σε φυγή.