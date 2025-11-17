Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία! Ο αδελφός της απέκτησε το πρώτο του παιδί

Η φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο

Μία από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής της βιώνει η Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία έγινε θεία! Η ηθοποιός ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι ο αδελφός της, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, υποδέχτηκε στον κόσμο το πρώτο του παιδί, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση στην οικογένεια.

Ελισάβετ Μουτάφη: «Η βάφτιση του γιου μας θα γίνει πιο εναλλακτικά»

Το πρωί της Δευτέρας, η Ελισάβετ Μουτάφη ανέβασε στα Instagram stories της μια τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο. Σε αυτή φαίνεται ο αδελφός της να κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια ζεστή λευκή κουβέρτα. Ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής ποζάρει χαμογελαστός και εμφανώς συγκινημένος, ζώντας τις πρώτες του στιγμές ως νέος μπαμπάς.

Η ηθοποιός δεν χρειάστηκε πολλά λόγια για να εκφράσει τα συναισθήματά της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε απλά:
«I love you», συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με καρδιές, δείχνοντας την αγάπη και την περηφάνια της για τον αδελφό της και το νέο μέλος της οικογένειας.

Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία! Ο αδελφός της απέτησε το πρώτο του παιδί

Ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής είναι Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, με ενεργή παρουσία τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Έχει εμφανιστεί σε επιτυχημένες σειρές όπως οι «Σέρρες» και το δραματικό έργο της ΕΡΤ «Στα Σύρματα», ενώ συνεχίζει να εξελίσσει παράλληλα την πορεία του στη σκηνοθεσία. Με τα χρόνια έχει χτίσει ένα ενδιαφέρον και δημιουργικό προφίλ στον χώρο της υποκριτικής, ξεχωρίζοντας για τη συνέπεια και τη θεατρική του ποιότητα.

Η οικογένεια Μουτάφη φαίνεται να διανύει μια περίοδο ιδιαίτερης χαράς, καθώς το νέο μέλος έχει ήδη γεμίσει όλους συγκίνηση. Η Ελισάβετ Μουτάφη, που πάντα εκφράζει δημόσια την αγάπη της για τους δικούς της ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να μην μοιραστεί αυτή τη σημαντική στιγμή με το κοινό που την ακολουθεί και στηρίζει.

Η ηθοποιός φαίνεται ενθουσιασμένη με τον νέο της ρόλο ως θεία, έναν ρόλο που θα αγκαλιάσει με πολλή αγάπη.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο αποτυπώνουν τη δύναμη και τη μαγεία αυτών των πρώτων στιγμών, ενώ η ανάρτηση της Ελισάβετ Μουτάφη υπενθυμίζει πόσο όμορφες είναι οι οικογενειακές στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας.

Η ηθοποιός κι ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής, υιοθέτησαν ένα αγοράκι από την Αφρική τον Ιούλιο του 2024. Το παιδί θα πάρει το όνομα «Δημήτρης», προς τιμήν του πατέρα της ηθοποιού, κι ήταν ήδη τριών ετών όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. 

Η Ελισάβετ Μουτάφη έχει μιλήσει ανοιχτά σε συνεντεύξεις της για την επιθυμία της να υιοθετήσει, την πρώτη της επαφή με το παιδί μέσω φωτογραφίας, την επίσκεψή της στην Αφρική και τις δυσκολίες της προσαρμογής, τόσο για εκείνη όσο και για τον μικρούλη.

Η διαδικασία της διακρατικής υιοθεσίας διήρκησε περίπου έξι μήνες, αν και, όπως έχει δηλώσει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

 

