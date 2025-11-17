Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

Η εορταστική περίοδος μπορεί να μην έχει ακόμη φτάσει επίσημα, ωστόσο πολλοί Έλληνες celebrities έχουν ήδη μπει δυναμικά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Ανάμεσά τους και η Μαριέττα Χρουσαλά, η οποία αποφάσισε να στολίσει από νωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, δημιουργώντας μια ζεστή και λαμπερή ατμόσφαιρα στο σπίτι της.

Χρουσαλά: Εδώ γνώρισε τον Λέοντα Πατίτσα - Η φωτογραφία 20 χρόνια αργότερα!

Παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο της πρόγραμμα, τα ταξίδια στο εξωτερικό και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Μαριέττα Χρουσαλά βρήκε λίγο χρόνο για να φέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι της.

Έτσι, το απόγευμα της Δευτέρας, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το σαλόνι της με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο.

Όπως φαίνεται στo story που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το χριστουγεννιάτικο δέντρο της είναι πανύψηλο και εντυπωσιακό, φτάνοντας σχεδόν μέχρι το ταβάνι του σαλονιού της. Η διακόσμηση κινείται σε κόκκινες και λευκές αποχρώσεις, με μπάλες, κορδέλες και στολίδια που παραπέμπουν σε κλασικό, παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο ύφος, δίνοντας παράλληλα μια κομψή και ζεστή αισθητική στον χώρο.

Μαριέττα Χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά δείχνει κάθε χρόνο την αγάπη της για τα Χριστούγεννα, καθώς επιλέγει πάντα προσεγμένες και καλαίσθητες λεπτομέρειες στον στολισμό της. Το φετινό δέντρο, ωστόσο, φαίνεται να ξεχωρίζει, όχι μόνο για το μέγεθός του αλλά και για τον αρμονικό συνδυασμό χρωμάτων που αναδεικνύει το minimal αλλά ζεστό στυλ του σπιτιού της.

Η Μαριέττα Χρουσαλά εδώ και αρκετά χρόνια απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με συλλογές από σανδάλια που σχεδιάζει η ίδια. Μαζί με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα έχει απολτήσει τρία παιδιά, τη Μάρκγω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο που είναι σήμερα 13, 10 και 7 ετών αντίστοιχα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης και τον περασμένο Ιούνιο συμπλήρωσε 15 χρόνια γάμου. 

