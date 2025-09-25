Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 25/9 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

«Φθινόπωρο διαρκείας» φαίνεται να φέρνει ο εμποδιστής «Ρεξ», ο οποίος θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, από την Παρασκευή έρχεται σταδιακά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυροί ανέμοι, αλλά και δυνατές βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

.Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες! Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μέγαλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!

Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο».

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: «Εμμονική συμπεριφορά δείχνει η κακοκαιρία»

Από την πλευρά του, ο Σάκης Αρναούτογλου, στο νεότερο δελτίο του, προειδοποίησε για έντονη κακοκαιρία που αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο και να διαρκέσει αρκετές ημέρες, πλήττοντας κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, το βαρομετρικό χαμηλό θα «εγκλωβιστεί» ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι ίδιες περιοχές να δέχονται συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες. Αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν προβλήματα.

Η δυτική Ελλάδα θα δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των φαινομένων, τα οποία αναμένονται ισχυρά και παρατεταμένα, ενώ αντιθέτως οι ανατολικές νησιωτικές περιοχές, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη φαίνεται ότι θα μείνουν στο περιθώριο της κακοκαιρίας.

Όπως εκτιμά ο Σάκης Αρναούτογλου, το χαμηλό ενδέχεται να παραμείνει ενεργό μέχρι και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ανησυχητική και απαιτεί επαγρύπνηση από τους κατοίκους των περιοχών που θα πληγούν.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 25/9/25

Σήμερα Πέμπτη, αναμένονται στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά

στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσειςπου βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροικαι πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δε θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονίαέως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία

η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με βελτίωση τοβράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούςΚελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικοίόμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητανα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.