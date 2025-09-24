«Κλείδωσε» η κακοκαιρία: «Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας»

Αλλάζει ο καιρός τέλος της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να πέφτει αισθητά και τον εμποδιστή «Ρεξ» να φέρνει καταιγίδες και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή ξεκινούν βοριάδες και η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

«Ήπιος και σήμερα ο καιρός με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τους ανέμους να μην προβληματίζουν, ενώ από αύριο ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν Παρασκευή και Σάββατο προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματά του τα επίπεδα θυέλλης. Πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία, ενώ μας έρχονται και βροχές - καταιγίδες, οι οποίες από Σαββατο απόγευμα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές και μάλιστα προς τα δυτικά θα είναι αρκετά έντονες ως και επικίνδυνες», ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ» που θα φέρει επικίνδυνα φαινόμενα

Αιτία αυτής της ανατροπής του καιρού είναι ο εμποδιστής «Ρεξ» που βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην Ιταλία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε άλλη του ανάρτηση, ο κ. Μαρουσάκης εξήγησε πώς δημιουργούνται αυτές οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες:

«Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό, στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

Koλυδάς: «Δε θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές της Ελλάδας»

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέρθηκε στον εμποδιστή «Ρεξ», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι από τις βροχές δε θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον "μικρό καλάθι" , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block). Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό μας Omega block ,είναι ότι μπορεί να ανατροφοδοτεί μία ύφεση μέσης ή μεγάλης έκτασης σχεδόν στάσιμη πάνω από μια περιοχή, γύρω από τα πεδία υψηλών πιέσεων και να δίνει παρατεταμένα φαινόμενα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται κυρίως την περιοχή της Ιταλίας. Λίγο ανατολικότερα να βρισκόταν το χαμηλό, θα κάναμε πάρτυ. Εντάξει, μάθαμε και το Rex Block, αλλά μη νομίζουμε ότι με αυτόν το τύπο καιρό θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές, ειδικά της Ανατολικής Ελλάδος».

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 24/9

Για σήμερα Τετάρτη 24/9 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της δυτικής Κρήτης.

Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στιςπερισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δε θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς νασημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και στις Σποράδες έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τιςμεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 με 27 και στην Κρήτη τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.