Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία

Πότε θα φτάσει η κακοκαιρία από την Ιταλία και στην Ελλάδα. Η πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή θα κυλήσει η εβδομάδα. Ωστόσο, προς το τέλος της, η κακοκαιρία που «σαρώνει» την Ιταλία θα φτάσει και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία που πλήττει την Ιταλία και παραμένει «εγκλωβισμένη» για αρκετές ημέρες, θα παραμείνει ενεργή για πολλά 24ωρα και θα βρει τελικά διέξοδο προς τη χώρα μας.

Αν και την Παρασκευή και το Σάββατο δεν αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις, ο κ. Μαρουσάκης τόνισε ότι από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, αυξάνονται οι πιθανότητες η δυτική Ελλάδα να δεχθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας.

«Θα καταφέρει να περάσει, να νικήσει το εμπόδιο του αντικυκλώνα και άρα μπορεί Παρασκευή και Σάββατο να μην έχουμε πρόβλημα από αυτήν την κακοκαιρία, φαίνεται όμως ότι από την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες η δυτική Ελλάδα να επηρεαστεί από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Σε πρώτη φάση περιμένουμε το κύμα κακοκαιρίας από Σάββατο και στη συνέχεια στα δυτικά τμήματα της χώρας μας», υπογράμμισε ο μετεωρολόγος.

Καιρός: «Ο εμποδιστής "Ρεξ" πιθανόν να μας φέρει την πρώτη αξιολογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Μαρουσάκης αναφέρθηκε εκτενώς για το φαινόμενο που θα φέρει βροχές στη χώρα, σημειώνοντας ότι θα είναι η πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία του φθινοπώρου:

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμη δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.

Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δε λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει αρκετά μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ότι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο.

Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο μας, αιτία γι' αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Διυσδείοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής "Ρεξ" μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας "Ωμεγα" εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο "Ρεξ" εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα "Υ" όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα "Χ" παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στον τελέυταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών.

Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο - Κυριακή και στη συνέχεια.».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 22/9

Για σήμερα Δευτέρα 22/9/2025 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, σταανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δε θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια και τις Σποράδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.