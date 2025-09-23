Καιρός: Για επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών προειδοποιεί ο Μαρουσάκης

Ο εμποδιστής «Ρεξ» φέρνει διαταραχή διαρκείας

Ελλαδα

Για επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο καιρός θα αλλάξει εντελώς από την Κυριακή και έντονα φαινόμενα θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα, μέχρι την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ήπια δροσιά και βοριάδες, ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Από την Κυριακή όμως αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, που πιθανόν να επιμείνουν και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. 

Όπως εξήγησε ο κ. Μαρουσάκης, στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια ατμοσφαιρική διάταξη, γνωστή ως «εμποδιστής Ρεξ», η οποία ανατρέπει τη συνηθισμένη κυκλοφορία των συστημάτων και ευνοεί τον εγκλωβισμό ενός κύματος κακοκαιρίας πάνω από συγκεκριμένες περιοχές. 

Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές θάλασσες και τις ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από βορρά, τροφοδοτεί την κακοκαιρία και την κάνει εντονότερη. 

Έτσι, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα Βαλκάνια θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρά φαινόμενα, τα οποία σταδιακά αναμένεται να επηρεάσουν και τη χώρα μας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί εκτιμάται ότι θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες στην περιοχή μας, δίνοντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Τρίτη, αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα. 

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ωστόσο από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή ενίσχυσή τους. Οι θερμοκρασίες ξεκινούν χαμηλές στη βόρεια Ελλάδα τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι θα ανέβουν σε τιμές λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή, φτάνοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. 

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημεριανές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά τοπικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

