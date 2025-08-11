Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τον βιασμό της 10χρονης

Αρνούνται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 18:17 Hyundai: Το γιλέκο που σε κάνει...Superman
11.08.25 , 17:49 «Ένας μήνας μαζί σου…»: Ο Γρηγόρης Μόργκαν από το surfing στις πάνες!
11.08.25 , 17:47 ΑΑΔΕ: Επιχείρηση... «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στα ημερόπλοια της Σαντορίνης!
11.08.25 , 17:00 Ανδριάννα Φουστάνου: Οι ευχές της Θεοδωρίδου και οι σπάνιες φωτογραφίες της
11.08.25 , 17:00 Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης
11.08.25 , 16:55 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τον βιασμό της 10χρονης
11.08.25 , 16:22 Αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
11.08.25 , 16:13 Επίσημο! Σε αυτό το κανάλι συνεχίζει την καριέρα του ο Πέτρος Κουσουλός
11.08.25 , 16:09 Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας- Μήνυμα 112 για προληπτική εκκένωση
11.08.25 , 15:40 Μαρία Αντωνά: Η αναφορά στη σχέση με τον Άρη Σοϊλέδη - Το έχει μετανιώσει;
11.08.25 , 15:39 Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος - Ασφαλείς οι 168 επιβάτες
11.08.25 , 15:35 Tips για να δείχνουν τα άκρα σου πιο αδύνατα
11.08.25 , 15:22 Ο Σάκης Τανιμανίδης γυμνάζεται στη Λετονία και κλείνει στόματα
11.08.25 , 15:18 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα στο τρέιλερ του GNTM
11.08.25 , 15:09 Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες αρχείου Intimenews
Δείτε ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκαν σήμερα ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το ζευγάρι που βίαζε τη 10χρονη

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Όμως, η ανήλικη ανέφερε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια.

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τον βιασμό της 10χρονης

Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τον βιασμό της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη /  Φωτογραφία αρχείου Intimenews

Το ζευγάρι κάνει λόγο για «σκευωρία» που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης

Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης.

Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο.

Θεσσαλονίη - Ο σύντροφος της μητέρας της 10χρονης φέρεται να βιάζε το παιδί και να το χτυπούσε

Ο σύντροφος της μητέρας της 10χρονης που φέρεται να βίαζε το παιδί - Φωτογραφία αρχείου Ιntimenews

Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
10ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top