Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το ζευγάρι που βίαζε τη 10χρονη

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν ο 37χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τη δεκάχρονη κόρη της συντρόφου του με τη βοήθειά της.

Μια 24χρονη μητέρα κατηγορείται πως βοηθούσε τον σύντροφό της να βιάζει τη 10χρονη κόρη της - Intimenews

Το ζευγάρι εμφανίστηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, συνοδεία αστυνομικών και λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου γιατί δεν είχε οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φρικτή αυτή υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία της 24χρονης μητέρας της δεκάχρονης για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του συντρόφου της, λέγοντας ταυτόχρονα ότι βίασε και την κόρη της.

Ο σύντροφος της μητέρας της 10χρονης φέρεται να βιάζε το παιδί και να το χτυπούσε - Intimenews

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει πως το κοριτσάκι επιβεβαίωσε τα καταγγελλόμενα, αλλά αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των βιασμών της, παρούσα ήταν και η μητέρα της, η οποία την κρατούσε ακινητοποιημένη για κάνει τις αποτρόπαιες πράξεις του πάνω στο κορμάκι της.

Η 10χρονη είπε επίσης ότι την έδερναν τόσο η μητέρα της, όσο και ο σύντροφός της.

Σημειώνεται πως ο 37χρονος συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει από τη χώρα.

Το ζευγάρι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

