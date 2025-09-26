Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»

Μπροστά στα μάτια της έγινε η θανατηφόρα παράσυρση του παιδιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 12:24 GNTM: «Εμείς είμαστε τα καλλιτεχνικά;», ρώτησε η Ηλιάνα παίκτη!
26.09.25 , 12:07 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
26.09.25 , 12:05 Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!
26.09.25 , 11:40 Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»
26.09.25 , 11:34 Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν»
26.09.25 , 11:24 Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
26.09.25 , 10:59 Χρήστος Βέργαδος: Ο Λόγος πο έφυγε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
26.09.25 , 10:58 Honda: Δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting
26.09.25 , 10:56 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
26.09.25 , 10:53 Αργυράκη για Νικόλιζα: «Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή»
26.09.25 , 10:45 Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
26.09.25 , 10:45 Zυγός: Τα 12 ζώδια τον θαυμάζουν για διαφορετικούς λόγους
26.09.25 , 10:37 Volvo Βελμάρ: Ξεκινάει το μεγάλο test drive
26.09.25 , 10:11 To σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε... πλήρη κύκλο! - Η εξήγηση Κολυδά
26.09.25 , 10:02 Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο
Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
Κρήτη: Πώς έγινε η φονική παράσυρση του 4χρονου από το όχημα του πατέρα του
Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας για το θανατηφόρο τροχαίο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ο 11χρονος Μάξιμος, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο του, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια

Το δυστύχημα σημειώθηκε ελάχιστα μέτρα μακριά από το σχολείο και μάλιστα κοντά στο κατάστημα του πατέρα του παιδιού. Ο μικρός προσπάθησε να περάσει διάβαση πεζών με το πατίνι του, όταν χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε 58χρονη γυναίκα.

Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα του λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά και θα έφευγε από το μάθημα. Η μητέρα του τον περίμενε να φτάσει στον πατέρα του, όμως δεν πρόλαβε.

Ηγουμενίτσα: Το σημείο που παρασύρθηκε και σκοτώθηκε ο 11χρονος

Το σημείο που παρασύρθηκε και σκοτώθηκε ο 11χρονος / Φωτογραφία από βίντεο Star

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους γονείς να τρέχουν στον δρόμο, μπροστά σε δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες. «Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα καν φρένα, μόνο τη μάνα να ουρλιάζει», είπε μάρτυρας στο Star.

Ηγουμενίτσα: «To παιδί είχε τραύματα στον θώρακα, το κεφάλι και τον πνεύμονα»

Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματίσμενο αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και έπειτα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, ο Μάξιμος δεν τα κατάφερε. Η γιατρός Ελένη Νικολαΐδου δήλωσε: «Όλοι μαζευτήκαμε στα επείγοντα, κάναμε τα πάντα. Είχε τραύματα σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα, στον πνεύμονα. Σαν μάνες νιώθουμε τον πόνο της οικογένειας».

Η 58χρονη οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στην κατάθεσή της υποστήριξε πως το παιδί «πετάχτηκε ξαφνικά» με το πατίνι. Το αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, ενώ κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το αγόρι επιχείρησε να περάσει κανονικά από διάβαση πεζών σε δρόμο με χαμηλό όριο ταχύτητας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
11ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top