Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας για το θανατηφόρο τροχαίο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ο 11χρονος Μάξιμος, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο του, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ελάχιστα μέτρα μακριά από το σχολείο και μάλιστα κοντά στο κατάστημα του πατέρα του παιδιού. Ο μικρός προσπάθησε να περάσει διάβαση πεζών με το πατίνι του, όταν χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε 58χρονη γυναίκα.

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα του λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά και θα έφευγε από το μάθημα. Η μητέρα του τον περίμενε να φτάσει στον πατέρα του, όμως δεν πρόλαβε.

Το σημείο που παρασύρθηκε και σκοτώθηκε ο 11χρονος / Φωτογραφία από βίντεο Star

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους γονείς να τρέχουν στον δρόμο, μπροστά σε δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες. «Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα καν φρένα, μόνο τη μάνα να ουρλιάζει», είπε μάρτυρας στο Star.

Ηγουμενίτσα: «To παιδί είχε τραύματα στον θώρακα, το κεφάλι και τον πνεύμονα»

Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματίσμενο αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και έπειτα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες, ο Μάξιμος δεν τα κατάφερε. Η γιατρός Ελένη Νικολαΐδου δήλωσε: «Όλοι μαζευτήκαμε στα επείγοντα, κάναμε τα πάντα. Είχε τραύματα σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα, στον πνεύμονα. Σαν μάνες νιώθουμε τον πόνο της οικογένειας».

Η 58χρονη οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στην κατάθεσή της υποστήριξε πως το παιδί «πετάχτηκε ξαφνικά» με το πατίνι. Το αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, ενώ κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το αγόρι επιχείρησε να περάσει κανονικά από διάβαση πεζών σε δρόμο με χαμηλό όριο ταχύτητας.