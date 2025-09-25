Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»

Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 11χρονο μαθητή που παρασύρθηκε από ΙΧ, μόλις 10μ. μακριά από το μαγαζί των γονιών του/ ρεπορτάζ Γιώργου Σόμπολου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ανατριχίλα προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στην Ηγουμενίτσα και τον θάνατο 11χρονου μαθητή που παρασύρθηκε από ΙΧ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το αγόρι τηλεφώνησε στη μητέρα του να τον πάρει από το σχολείο, εξαιτίας ενός στομαχόπονου που ένιωθε. Η μητέρα του πήγε με το αυτοκίνητο, τον πήρε από το σχολείο κι επιστρέφοντας, πάρκαρε το όχημά της έξω από την επιχείρηση που έχει με τον σύζυγό της. Μετά, ο 11χρονος κατευθύνθηκε προς το σπίτι.

Σε απόσταση μόλις 10 μ. από το κατάστημα των γονιών του, το αγόρι πήγε να διασχίσει διάβαση πεζών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονη γυναίκα κι έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε «καθαρό», δηλαδή δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η ίδια υποστήριξε ότι το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει βίντεο που έχει καταγράψει ακριβώς πώς έγινε η τραγωδία.

Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν πέντε χρόνια

Ο 11χρονος είχε μια δίδυμη αδελφή κι έναν ακόμη μεγαλύτερο αδελφό. Όλοι μιλούν για μια αγαπημένη οικογένεια.

Η μητέρα του 11χρονου βίωσε μια συγκλονιστική απώλεια πριν από πέντε χρόνια, όταν έχασε σε τροχαίο την αδελφή της. Η γυναίκα είχε σταματήσει με το αυτοκίνητό της στην άκρη του δρόμου στην Εγνατία οδό για να θηλάσει το βρέφος της και παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό.

