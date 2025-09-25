Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

Το παιδί επέστρεφε από το σχολείο του - Συνελήφθη η οδηγός

Ελλαδα
Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ που οδηγούσε μια γυναίκα παρέσυρε και σκότωσε ένα 11χρονο αγοράκι.

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μαθητής της Πέμπτης τάξης του δημοτικού σχολείου Λαδοχωρίου, επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο. 

Επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και τότε παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 58χρονη. 

Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό με το όχημά του

Αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή. 

Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε γυναίκα με το ΙΧ του

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται, ωστόσο υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες ότι το αγοράκι είχε ένα πατίνι, το οποίο του έφυγε από τα χέρια. Έσκυψε για να το πιάσει, η οδηγός δεν τον είδε και τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό της. 

Η οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί.

