Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό με το όχημά του

Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 14:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο
13.08.25 , 14:02 Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
13.08.25 , 13:48 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 13:20 Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;
13.08.25 , 13:15 Tα λάθη στο skincare που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση
13.08.25 , 13:05 Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων
13.08.25 , 13:00 «The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star
13.08.25 , 12:41 Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική της ανάρτηση για τις φωτιές στην Αχαΐα
13.08.25 , 12:30 Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»
13.08.25 , 12:26 Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία
13.08.25 , 12:22 Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα
13.08.25 , 12:15 Φωτιές: Η δραματική διάσωση πολιτών από παραλίες της Χίου και της Αχαΐας
13.08.25 , 12:13 AΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 1.113 θέσεις στο δημόσιο
13.08.25 , 11:48 Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»
13.08.25 , 11:46 Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος στο εξωτερικό για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Τροχαίο Αρτέμιδα: Αστυνομικός Παρέσυρε Και Σκότωσε Πεζό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Αρτέμιδα.

Ήταν 05:40 το πρωί της Τετάρτης, όταν ένας αστυνομικός που πήγαινε στην υπηρεσία του παρέσυρε με το ΙΧ του και σκότωσε έναν 74χρονο πεζό στη λεωφόρο Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 74χρονος είχε σταθμεύσει το όχημά του απέναντι από περίπτερο και επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει φανάρι.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός συνελήφθη ενώ υποβλήθηκε και σε αιματολογικό έλεγχο για αλκοόλ και τοξικές ουσίες.

Παράλληλα, από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ διατάχθηκε διοικητική διεύρυνση του περιστατικού ενώ κινήθηκε η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στην Αρτέμιδα

«Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΑΡΤΕΜΙΔΑ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top