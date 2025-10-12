Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Θα παραμείνει για νοσηλεία μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 22:40 ΗΠΑ: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες σε πυροβολισμούς
12.10.25 , 21:44 Γαρυφαλλιά:  Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη
12.10.25 , 21:14 Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
12.10.25 , 20:41 Τσούκαλης: Είχε συνεργό ο δράστης των φόνων στη Φοινικούντα
12.10.25 , 20:11 Σύνοδος Τραμπ για ειρήνη: Ποιες χώρες πήραν πρόσκληση και γιατί
12.10.25 , 19:19 Nissan Motor Parts Center: Συμπληρώνει 40 χρόνια κορυφαίας λειτουργίας
12.10.25 , 19:15 Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026
12.10.25 , 18:56 AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας
12.10.25 , 18:19 «Φορτωμένο» επίδομα 3.250 ευρω: Πότε τελειώνει η προθεσμία
12.10.25 , 17:23 Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός από εκπυρσοκρότηση του όπλου του
12.10.25 , 17:07 Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
12.10.25 , 16:57 Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
12.10.25 , 16:27 Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο γλυκό
12.10.25 , 16:05 Γάζα: «Ξημερώματα της Δευτέρας η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων»
12.10.25 , 16:03 Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
Τσούκαλης: Είχε συνεργό ο δράστης των φόνων στη Φοινικούντα
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
Σαντορίνη: Για μισή ώρα νεκρό μέσα στην πισίνα το 5χρονο αγοράκι
ΗΠΑ: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες σε πυροβολισμούς
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Γαρυφαλλιά:  Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη
Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου εξελίσσεται ομαλά, όπως  μετέδωσε από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς» η ιατρική συντάκτρια του Star Αννα Λίτινα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου. 

Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Ο Αρχιεπίσκοπος θα παραμείνει όμως για νοσηλεία στη νευρολογική κλινική έως ότου ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. 

Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί σε καρδιολογικό έλεγχο, ενώ του έχει γίνει αξονική και μαγνητική. 

Ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε αδιαθεσία το μεσημέρι. Ήρθε με δικό του όχημα και όχι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, τον αρχιδιάκονό του και στενούς του συνεργάτες.

Πρόταση Ιερώνυμου: Εκκλησιαστικά ακίνητα για «κοινωνική κατοικία»

Το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε τη χειροτονία του βοηθού επισκόπου Σκιάθου στη Μητρόπολη Αθηνών, ωστόσο λόγω της αδιαθεσίας που αισθάνθηκε δεν παρέστη στο γεύμα που παρατέθηκε μετά τη χειροτονία. 

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος αναφέρει ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
 |
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top