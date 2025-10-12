Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου εξελίσσεται ομαλά, όπως μετέδωσε από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς» η ιατρική συντάκτρια του Star Αννα Λίτινα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

Ο Αρχιεπίσκοπος θα παραμείνει όμως για νοσηλεία στη νευρολογική κλινική έως ότου ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί σε καρδιολογικό έλεγχο, ενώ του έχει γίνει αξονική και μαγνητική.

Ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε αδιαθεσία το μεσημέρι. Ήρθε με δικό του όχημα και όχι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, τον αρχιδιάκονό του και στενούς του συνεργάτες.

Το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε τη χειροτονία του βοηθού επισκόπου Σκιάθου στη Μητρόπολη Αθηνών, ωστόσο λόγω της αδιαθεσίας που αισθάνθηκε δεν παρέστη στο γεύμα που παρατέθηκε μετά τη χειροτονία.

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος αναφέρει ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για καθαρά προληπτικούς λόγους.