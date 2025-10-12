Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» εισήχθη και νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά από ελαφρά αδιαθεσία του.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατρών η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η ακριβής διάγνωση θα γίνει μετά τις εργαστηριακές αναλύσεις και εξετάσεις.
«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Να σημειωθεί ότι σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος χοροστάτησε στο αρχιερατικό συλλείτουργο για τη χειροτονία του Βοηθού Επισκόπου Σκιάθου.