Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» εισήχθη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Μετά από ελαφρά αδιαθεσία του

Ελλαδα
Στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» εισήχθη και νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά από ελαφρά αδιαθεσία του.  

Μητσοτάκης στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: Λύσαμε πολλές εκκρεμότητες

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατρών η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η ακριβής διάγνωση θα γίνει μετά τις εργαστηριακές αναλύσεις και εξετάσεις.

Πρόταση Ιερώνυμου: Εκκλησιαστικά ακίνητα για «κοινωνική κατοικία»

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Να σημειωθεί ότι σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος χοροστάτησε στο αρχιερατικό συλλείτουργο για τη χειροτονία του Βοηθού Επισκόπου Σκιάθου.    
 

