Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα, με πολιτικό γάμο και γνωστοποίησαν τα ευχάριστα μέσα από αναρτήσεις στο TikTok.

Ο γνωστός ηθοποιός έχοντας δίπλα του τον αδελφό του, Ισίδωρο και αγαπημένα πρόσωπα παντρεύτηκε την αγαπημένη του, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του.



Το καλοκαίρι του 2023 ο γνωστός ηθοποιός βίωσε την μεγαλύτερη απώλεια της ζωής του, καθώς έχασε τον 11χρονο γιο του από πνιγμό.

Συγγενείς και φίλοι αναζητούσαν στην Ικαρία το νεαρό αγόρι που είχε κατευθυνθεί προς την παραλία να κολυμπήσει. Ο 11χρονος μπήκε μέσα στο νερό όπου και μπλέχτηκε στο σκοινί της σημαδούρας, η οποία δείχνει ότι απαγορεύεται το κολύμπι στην παραλία.

Τα στελέχη του λιμεναρχείου εντόπισαν την σορό του άτυχου αγοριού στο νερό και τη μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο αγροτικό ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

«Το 2023 ήταν για εμένα μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, για αυτό ας την αφήσουμε να πάει από εκεί που ήρθε. Μετά την απώλεια του γιου μου, συνειδητοποίησα ότι όλοι οι δρόμοι των ανθρώπων είναι μοναχικοί τελικά», είχε πει ο Σταμούλης. «Δεν υπάρχουν λόγια, έτσι κι εγώ αυτήν τη στιγμή δεν έχω λόγια. Ούτε στον χειρότερο εχθρό σου», είχε τονίσει ο ηθοποιός.