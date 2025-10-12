Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 13/10/2025 – 19/10/2025

Αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στον έρωτα

Αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στον έρωτα και δεν θα αφήσει καμία σχέση ίδια.  Η Αφροδίτη μπαίνει στον Ζυγό στις 14/10/2025, το δικό της «σπίτι», φέρνοντας έντονη ανάγκη για αρμονία, ομορφιά και ισορροπία στις σχέσεις. Θέλουμε να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε με αμοιβαιότητα, να νιώθουμε ότι οι ερωτικές μας συνδέσεις χαρακτηρίζονται από τρυφερότητα, αλλά και ισότητα.

Αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για ρομαντικές πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις αγάπης και βελτίωση της επικοινωνίας με τον/ην σύντροφο σας. Την ίδια μέρα, όμως, η Αφροδίτη σχηματίζει αντίθεση με τον Ποσειδώνα, φέρνοντας μπέρδεμα ανάμεσα σε όνειρα και πραγματικότητα. Κάποιοι μπορεί να εξιδανικεύσουν καταστάσεις ή πρόσωπα, να νιώσουν απογοήτευση όταν τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζονταν, ή να παρασυρθούν από ρομαντικές ψευδαισθήσεις. Η πρόκληση εδώ είναι να βλέπουμε καθαρά, να μην χανόμαστε σε ουτοπικές προσδοκίες και να κρατάμε τα πόδια μας στη γη, χωρίς να χάνουμε το μαγικό συναίσθημα.

Παράλληλα, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με Ουρανό και Πλούτωνα (14/10/2025 και 15/10/2025 αντίστοιχα), φέρνοντας ξαφνικές εξελίξεις, κεραυνοβόλους έρωτες, έντονη χημεία και βαθιές συναισθηματικές εμπειρίες. Οι σχέσεις μπορούν να αναζωπυρωθούν ξαφνικά ή να ξεκινήσει κάτι νέο που αλλάζει ριζικά την προοπτική μας στον έρωτα. Αυτή είναι η στιγμή για να επιτρέψετε στο απρόσμενο να μπει στη ζωή σας, να ζήσετε την ένταση της στιγμής και να ανοίξετε την καρδιά σας σε κάτι πιο ουσιαστικό.

Επιπλέον, η επιστροφή του Πλούτωνα σε ορθή πορεία στον Υδροχόο από τις 14/10/2025 δίνει τη δυνατότητα να βιώσετε έντονα συναισθήματα και βαθιές μεταμορφωτικές εμπειρίες στις σχέσεις σας. Παλιά μυστικά, φοβίες, εμμονές ή δυναμικές εξουσίας μπορούν τώρα να βγουν στην επιφάνεια, όμως καλείστε να τις αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο και να τις μεταμορφώσετε προς όφελος της σχέσης. Την 17/10/2025 ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Δία, ανεβάζοντας την αισιοδοξία, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε . Ωστόσο, υπάρχει και η παγίδα της υπερβολής, αφού μπορεί να δώσουμε περισσότερα από όσα αντέχουμε, να δεσμευτούμε ή να υποσχεθούμε πράγματα που αργότερα δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε.

Παράλληλα, η αντίθεση Ήλιου–Χείρωνα φέρνει στην επιφάνεια παλιές συναισθηματικές πληγές και ανασφάλειες, μόνο και μόνο για να μας δώσει την ευκαιρία να τις δούμε, να τις κατανοήσουμε και να τις θεραπεύσουμε. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, η εβδομάδα είναι έντονη, μεταμορφωτική και γεμάτη αποκαλύψεις στον έρωτα. Κάποιοι θα νιώσουν ξαναγεννημένοι συναισθηματικά, άλλοι θα καταλάβουν τι αξίζουν πραγματικά και θα πάρουν δύναμη να διεκδικήσουν τον έρωτα που τους ταιριάζει. Η πρόκληση είναι να ισορροπήσουμε το πάθος με την πραγματικότητα, τη φαντασία με την ευθύνη, και να αφήσουμε χώρο για αληθινά συναισθήματα. Ανοίξτε την καρδιά σας, αφεθείτε στη ροή, αλλά κρατήστε και την επαφή με την αλήθεια της σχέσης σας. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο asibiliou.gr

