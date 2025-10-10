Στην Ευελπίδων ο 43χρονος γνωστός ηθοποιός - Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό

Οι καταγγελίες των δύο γυναικών

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Ξεκίνησε Η Δίκη Γνωστού Ηθοποιού Για Βιασμό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διακόπηκε για τις 24 Οκτωβρίου η δίκη του γνωστού ηθοποιού και καθηγητή θεάτρου, που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ' εξακολούθηση σε βάρος δύο νεαρών κοριτσιών.

Ο κατηγορούμενος παρευρέθηκε στην Ευελπίδων, ωστόσο, η δικάσιμος διεκόπη μετά από αίτημα της υπεράσπισης, καθώς είχε κώλυμα η δικηγόρος του ηθοποιού.

Ο 43χρονος, αν και απαλλάχθηκε από δύο αρχικές καταγγελίες για βιασμό, θα δικαστεί για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση και βιασμό, που φέρονται να τελέστηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013, αντίστοιχα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ωστόσο η έφεσή του απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί κανονικά σε δίκη.

Οι καταγγελίες των δύο γυναικών

Η πρώτη υπόθεση αφορά απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος μίας τότε 19χρονης γυναίκας τα Χριστούγεννα του 2012.

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο ηθοποιός φέρεται να εισέβαλε απρόσμενα στο υπνοδωμάτιό της, να προέβη σε άσεμνες πράξεις παρά τη ρητή άρνησή της και να επιχείρησε να την εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη, χρησιμοποιώντας σωματική βία.

Μία ημέρα αργότερα, φέρεται να επανέλαβε την επίθεση, ενώ βρισκόταν και πάλι στο διαμέρισμά της, παρά την έντονη αντίσταση της νεαρής γυναίκας.

Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με την αδελφή της παθούσας, εκμεταλλευόμενος, όπως αναφέρεται, την ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση της 19χρονης.

Η δεύτερη υπόθεση βιασμού

Η δεύτερη υπόθεση αφορά καταγγελία για βιασμό που φέρεται να σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2013, στο σπίτι του κατηγορουμένου.

Η παθούσα υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια μαθήματος υποκριτικής, ο ηθοποιός την ακινητοποίησε πάνω σε γραφείο, ασκώντας δύναμη και προχωρώντας σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Το Συμβούλιο Εφετών έκρινε πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση των αδικημάτων και έτσι ο κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί για τα δύο περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο 43χρονος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι σχέσεις του με τις γυναίκες ήταν συναινετικές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
