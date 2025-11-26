Leapmotor Α10: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και αναβαθμίσεις χωρίς χρονικό περιορισμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 11:04 Σεϊταρίδης: «Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά όπως ακουγόταν»
26.11.25 , 10:56 Aioν V: Ήρθε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα
26.11.25 , 10:31 Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
26.11.25 , 10:17 Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις- «Αίρονται οι μνημονιακοί περιορισμοί»
26.11.25 , 10:07 Mother Tongue: Ένας καταιγιστικός γυναικείος μονόλογος
26.11.25 , 10:01 Aγρίεψε ο Ναν: «Θέλω και άλλα MVP»
26.11.25 , 10:00 Τατιάνα Στεφανίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
26.11.25 , 09:42 MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με Ματσούκα και Ελληνίδου
26.11.25 , 09:20 Black Friday: Ευκαιρία για fashion αγορές - Πώς να αποφύγετε τις... παγίδες
26.11.25 , 09:06 Μαρία Ηλιάκη: Οι on air ευχές στον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη
26.11.25 , 09:03 Άγιος Στυλιανός: Σήμερα γιορτάζει ο θεραπευτής και προστάτης των παιδιών
26.11.25 , 09:00 Leapmotor Α10: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
26.11.25 , 08:53 Εξοργιστικό βίντεο: Δασκάλα στις ΗΠΑ μαστιγώνει 22 φορές τον γιο της
26.11.25 , 08:50 Καιρός: Η Adel βάζει σε κόκκινο συναγερμό τη χώρα
26.11.25 , 08:35 Έλληνας ηθοποιός: «Κοιμήθηκα δύο μέρες σε παγκάκι»
Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις- «Αίρονται οι μνημονιακοί περιορισμοί»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Τατιάνα Στεφανίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με Ματσούκα και Ελληνίδου
Σαλαμίνα: «Υποπτευόμουν τη νύφη μου από την αρχή. Να το βρει από τον Θεό»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Βάγγος vs Βασίλης: Μεγάλη μάχη στον αχυρώνα της Φάρμας, ποιος κέρδισε;
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Leapmotor Α10: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor Α10 που μόλις αποκαλύφθηκε, είναι το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα “Α” της μάρκας.Έχει μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 και ύψος 1,6 m, αποτελώντας ένα SUV με αστικό χαρακτήρα και τεράστιες δυνατότητες. Με μεταξόνιο 2,6 m, το A10 καταρρίπτει το δεδομένο ότι οι κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις σημαίνουν περιορισμούς στην ευρυχωρία της καμπίνας.

Leapmotor Α10: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Σε παγκόσμια κλίμακα η ονομασία του είναι B03X και αποστολή του είναι να αποδείξει αφενός ότι η πολυτέλεια μπορεί συμβαδίζει με προσιτή τιμή αφετέρου ότι τα μικρά αυτοκίνητα μπορούν να είναι τεχνολογικά κορυφαία. Χάρη στην πολύ υψηλής ενεργειακής πυκνότητας LFP μπαταρία, το Α10 έχει αυτονομία 500 km (πρότυπο CLTC), κάνει εκτενή χρήση AI στην καμπίνα και θα δέχεται αναβαθμίσεις ΟΤΑ χωρίς χρονικό περιορισμό.

Leapmotor Α10: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Η εξωτερική σχεδίαση χαρακτηρίζεται από το φωτεινό χαμόγελο στο εμπρός μέρος, τις ξεχωριστές εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες, την πλευστή οροφή και τις δυναμικές ζάντες 18”. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει έξι χρώματα.Δίνοντας σάρκα και οστά στον όρο “smart premium long-range SUV”, το Leapmotor A10 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEAPMOTOR
 |
LEAPMOTOR Α10
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top