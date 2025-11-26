Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Στυλιανού Παφλαγώνος και Νίκωνος προστάτη Λακωνίας.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Στυλιανός καταγόταν από την Παφλαγονία (περιοχή της βόρειας Μικράς Ασίας) και έζησε πιθανόν τον 4ο αιώνα.

Την περιουσία που κληρονόμησε από τους γονείς του τη μοίρασε στους φτωχούς, θεωρώντας έγκλημα να πεινούν οι πολλοί και αυτός να ζει πλουσιοπάροχα. Κατόπιν αποφάσισε να αφοσιωθεί στη λατρεία του Θεού. Έγινε μοναχός και ασκήτεψε στην έρημο, ζώντας σε μια σπηλιά.

Γρήγορα απέκτησε μεγάλη φήμη, επειδή θεράπευε ανίατες ασθένειες και καθιστούσε τις άτεκνες γυναίκες ικανές να τεκνοποιήσουν. Θεωρείται προστάτης των νεογνών και ιδιαίτερα των ασθενικών, γι’ αυτό εικονίζεται να κρατά ένα βρέφος σπαργανωμένο.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος

Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα

Νίκων



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:17 και θα δύσει στις 18:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 50 λεπτά.

Σελήνη 5.6 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς

H 26η Νοεμβρίου γιορτάζεται από το 2019 ως Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς (World Olive Tree Day) με πρωτοβουλία της ΟΥΝΕΣΚΟ, με στόχο να ενθαρρύνει την προστασία της ελιάς και των αξιών που αυτή ενσωματώνει, προκειμένου η διεθνής κοινή γνώμη να εκτιμήσει τη σημαντική κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική της σημασία για την ανθρωπότητα.

To ελαιόδεντρο, το ευλογημένο αυτό δέντρο, έχει τις ρίζες του στη Μεσόγειο και αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και αρμονίας. Στην Ελλάδα, η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, έχοντας αποδεδειγμένη θρεπτική αξία για την υγεία του ανθρώπου και όντας βασικά συστατικά της Μεσογειακής διατροφής, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία αρωμάτων και γεύσεων, ανοίγοντας τους ορίζοντες για απεριόριστες γαστρονομικές δυνατότητες, οι οποίες αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο από τους πιο φημισμένους σεφ ανά τον κόσμο. Ευρέως αναγνωρισμένες είναι επίσης και θεραπευτικές ιδιότητες των παραγώγων της στην πρόληψη αρκετών ασθενειών.

Με ανακοίνωσή του το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (IOC), που ιδρύθηκε το 1959 και συνενώνει τις χώρες που παράγουν το 94% του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς, επισημαίνει πως φέτος (2025) θα τιμηθεί η 31η επέτειος από την επίσημη δημοσίευση της πυραμίδας της μεσογειακής διατροφής από ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για να αναδειχθεί ο διαρκής αντίκτυπός της στην παγκόσμια υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά.Η μεσογειακή διατροφή-όρος που επινοήθηκε από τον αμερικανό φυσιολόγο Άνσελ Κις (1904-2004) βασίζεται στην υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου.