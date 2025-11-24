«Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του κι έσωσε το ανιψάκι μου»

Πολλοί τον θυμόμαστε από τη συμμετοχή του σε αρκετές βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80, έχοντας, παράλληλα, μια τεράστια πορεία στο θέατρο αλλά και την ιδιωτική τηλεόραση.

Ο λόγος για τον Χρήστο Φωτίδη, που μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, μοιράστηκε συγκινημένος ένα προσωπικό θαύμα που σημάδεψε τη ζωή του και της οικογένειάς του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι η παρέμβαση του Αγίου Παϊσίου στάθηκε καθοριστική για τον ανιψιό του, ο οποίος κατάφερε να ξαναπερπατήσει μετά από έναν σκληρό αγώνα με ένα αυτοάνοσο νόσημα.

«Έχω έναν ανιψάκι με τη γυναίκα μου, ζει η οικογένειά του στην Αλεξανδρούπολη. Γεννήθηκε πριν πέντε περίπου χρόνια με ένα αυτοάνοσο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σπάνιο νευρολογικής φύσεως. Δεν θα περπατήσει, δεν χαμογελάει, δεν μίλαγε το παιδί. Μπαίνει στο νοσοκομείο, αρχίζει σκληρά φάρμακα, νευρολογικά. Βρίσκονται οι γονείς, οι οποίοι πιστεύουν, και οι δυο σε μια εκκλησία, σε ένα μοναστήρι εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Παπάς ήταν κάποιος πρώην εκπαιδευτικός, ο οποίος στα γεράματα έχει χριστεί παπάς και είναι εκεί. Τους λέει, “Καλά που ήρθατε, το απόγευμα περνάει από δω ο Άγιος Παΐσιος να μιλήσω για το μωρό”. Και τους λέει την άλλη μέρα, τους ειδοποίησε “Πέρασε, του είπα να σταματήσουν τα φάρμακα, πάρτε το απ’ το νοσοκομείο, το μωρό θα γίνει καλά”.

Παίρνουν το παιδί. Το παιδί αρχίζει και συνέρχεται. Αρχίζει και ψιλομιλάει. Αρχίζει τρώει με άλλη όρεξη και τέτοια. Και λέει ο παπάς "πηγαίνετε τώρα στην Ουρανούπολη και προσκυνήστε. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του". Και μέχρι σήμερα, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια ψηλά και είπανε, θαύμα, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα».

Σε μια δεύτερη αντίστοιχη ιστορία, ο Χρήστος Φωτίδη αποκάλυψε: «Όταν ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, υπήρξε μια πυρκαγιά τεράστια σε ένα απ’ τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Νομίζω στο Ρωσικό. Πλησίαζε η γιορτή της Παναγιάς. Καλοκαίρι. Ο Πέτρος Ξεκούκης με τον Μανούσο τον Μανουσάκη έχουνε πάει στο Άγιο Όρος να προσκυνήσουν και η πυρκαγιά δεν έσβηνε με τίποτα. Τι τα Puma πηγαίνανε, τι από δω, τι από κει, καιγότανε ο τόπος.

Παραμονές κατεβαίνει απ’ τη σκήτη ο Άγιος Παΐσιος, του φωνάζουν: "Έλα Γέροντα να μας βοηθήσεις" και τα λοιπά. Σηκώνει τα χέρια προς τον ουρανό και λέει, "Κύριε, Κύριε, καιγόμαστε, Κύριε, δεν το βλέπεις;". Κι αρχίζει μία καταρακτώδης βροχή επί ώρα, με καταγάλανο ουρανό και ήλιο. Κανένα σύννεφο δεν υπήρχε. Ο Μανουσάκης τότε τηλεφώνησε στη γυναίκα του και είπε: "Εδώ γίνονται αληθινά θαύματα. Δεν ξανάρχομαι πίσω. Θα μείνω στο μοναστήρι"».