«Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του κι έσωσε το ανιψάκι μου»

Όσα αποκάλυψε γνωστός Έλληνας ηθοποιός στην

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 20:40 Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες
24.11.25 , 20:20 Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την παράσταση κι έβριζαν - Είχα χ@@ί πάνω μου»
24.11.25 , 20:06 Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
24.11.25 , 20:05 Βest seller με το «καλημέρα» η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
24.11.25 , 19:58 Γιώργος Γιαννιάς: Η συγκινητική υποδοχή στον κουμπάρο του Χρήστο Μενιδιάτη
24.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!
24.11.25 , 19:30 Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
24.11.25 , 19:20 «Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του κι έσωσε το ανιψάκι μου»
24.11.25 , 19:03 Cash or Trash: Οι αγοραστές εντυπωσιάζονται από την πόρτα του Αλέξανδρου
24.11.25 , 18:56 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων στην ΕΛ.ΑΣ.
24.11.25 , 18:27 Eurovision 2026: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε η EBU
24.11.25 , 18:19 Pirelli - Formula 1 Las Vegas GP 2025: Πρωταγωνιστής ο Max Verstappen
24.11.25 , 18:18 Συναγερμός στον Άλιμο: Σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες από άγνωστο
24.11.25 , 18:08 Ποιοι παίρνουν επίδομα 3.250 ευρώ από τη ΔΥΠΑ
24.11.25 , 17:38 Μπαράζ ελέγχων: 12 συλλήψεις και 387 κλήσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε ο Χρήστος Φωτίδης στην εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολλοί τον θυμόμαστε από τη συμμετοχή του σε αρκετές βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80, έχοντας, παράλληλα, μια τεράστια πορεία στο θέατρο αλλά και την ιδιωτική τηλεόραση. 

«Δε με πονάει ακόμα ο θάνατος της γιατί η ίδια «θέλησε» να φύγει»

Ο λόγος για τον Χρήστο Φωτίδη, που μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, μοιράστηκε συγκινημένος ένα προσωπικό θαύμα που σημάδεψε τη ζωή του και της οικογένειάς του.

«Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του κι έσωσε το ανιψάκι μου»

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι η παρέμβαση του Αγίου Παϊσίου στάθηκε καθοριστική για τον ανιψιό του, ο οποίος κατάφερε να ξαναπερπατήσει μετά από έναν σκληρό αγώνα με ένα αυτοάνοσο νόσημα.

«Έχω έναν ανιψάκι με τη γυναίκα μου, ζει η οικογένειά του στην Αλεξανδρούπολη. Γεννήθηκε πριν πέντε περίπου χρόνια με ένα αυτοάνοσο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σπάνιο νευρολογικής φύσεως. Δεν θα περπατήσει, δεν χαμογελάει, δεν μίλαγε το παιδί. Μπαίνει στο νοσοκομείο, αρχίζει σκληρά φάρμακα, νευρολογικά. Βρίσκονται οι γονείς, οι οποίοι πιστεύουν, και οι δυο σε μια εκκλησία, σε ένα μοναστήρι εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Παπάς ήταν κάποιος πρώην εκπαιδευτικός, ο οποίος στα γεράματα έχει χριστεί παπάς και είναι εκεί. Τους λέει, “Καλά που ήρθατε, το απόγευμα περνάει από δω ο Άγιος Παΐσιος να μιλήσω για το μωρό”. Και τους λέει την άλλη μέρα, τους ειδοποίησε “Πέρασε, του είπα να σταματήσουν τα φάρμακα, πάρτε το απ’ το νοσοκομείο, το μωρό θα γίνει καλά”. 

«Ο Δάνης Κατρανίδης έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας»

Παίρνουν το παιδί. Το παιδί αρχίζει και συνέρχεται. Αρχίζει και ψιλομιλάει. Αρχίζει τρώει με άλλη όρεξη και τέτοια. Και λέει ο παπάς "πηγαίνετε τώρα στην Ουρανούπολη και προσκυνήστε. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του". Και μέχρι σήμερα, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια ψηλά και είπανε, θαύμα, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα».

«Ο Άγιος Παΐσιος έκανε το θαύμα του κι έσωσε το ανιψάκι μου»

Σε μια δεύτερη αντίστοιχη ιστορία, ο Χρήστος Φωτίδη αποκάλυψε: «Όταν ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, υπήρξε μια πυρκαγιά τεράστια σε ένα απ’ τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Νομίζω στο Ρωσικό. Πλησίαζε η γιορτή της Παναγιάς. Καλοκαίρι. Ο Πέτρος Ξεκούκης με τον Μανούσο τον Μανουσάκη έχουνε πάει στο Άγιο Όρος να προσκυνήσουν και η πυρκαγιά δεν έσβηνε με τίποτα. Τι τα Puma πηγαίνανε, τι από δω, τι από κει, καιγότανε ο τόπος.

Παραμονές κατεβαίνει απ’ τη σκήτη ο Άγιος Παΐσιος, του φωνάζουν: "Έλα Γέροντα να μας βοηθήσεις" και τα λοιπά. Σηκώνει τα χέρια προς τον ουρανό και λέει, "Κύριε, Κύριε, καιγόμαστε, Κύριε, δεν το βλέπεις;". Κι αρχίζει μία καταρακτώδης βροχή επί ώρα, με καταγάλανο ουρανό και ήλιο. Κανένα σύννεφο δεν υπήρχε. Ο Μανουσάκης τότε τηλεφώνησε στη γυναίκα του και είπε: "Εδώ γίνονται αληθινά θαύματα. Δεν ξανάρχομαι πίσω. Θα μείνω στο μοναστήρι"».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΔΗΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top