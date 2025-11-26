Έλληνας ηθοποιός: «Κοιμήθηκα δύο μέρες σε παγκάκι»

Ποιος διάσημος ηθοποιός έκανε αυτή τη δήλωση;

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στο The 2Night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, που τα τελευταία δυο χρόνια πρωταγωνιστεί στον «Άγιο Έρωτα» και έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό με τον χαμηλών τόνων χαρακτήρα και το ταλέντο του, βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show και μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες, τις επιλογές και τις θυσίες που έκανε στην αρχή της καριέρας του.

Ανάμεσα στα πολλά που αποκάλυψε, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο αξιοποίησε τα πρώτα χρήματα που κέρδισε ως ηθοποιός αλλά και οι σκληρές εμπειρίες που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Έσβησε κεράκια στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα

«Με τα πρώτα χρήματα που έβγαλα αγόρασα ένα μικρό σπίτι»

Ο τηλεοπτικός πατέρας Νικόλαος δεν έκρυψε ότι η σταθερότητα δεν ήρθε εύκολα στη ζωή του. Αντιθέτως, όπως είπε, τα πρώτα του έσοδα επέλεξε να τα επενδύσει με τρόπο που θα του εξασφάλιζε μια αξιοπρεπή βάση για να μπορεί να αφοσιωθεί στη δουλειά του. Όπως αποκάλυψε: «Με τα πρώτα χρήματα που πήρα αγόρασα ένα σπιτάκι το 2016. Είναι μικρό, 40 τετραγωνικά, και είχα πει πως όταν θα έχω λεφτά θα το φτιάξω. Αν σου πω την τιμή θα τρελαθείς, θα νομίζεις ότι μου το χάρισαν. Το είχα πάρει 20.000 ευρώ, στον τελευταίο όροφο, με θέα Ακρόπολη, Πειραιά και Λυκαβηττό. Ήταν σε μια παλιά πολυκατοικία και το πήρα γιατί πίστευα ότι, για να κάνω τη δουλειά σωστά, πρέπει να έχω τις κατάλληλες συνθήκες».

Γκοτσόπουλος: Για ποια σκηνή στον Άγιο Έρωτα χρειάστηκαν 6 ώρες γυρισμάτων;

«Δεν ήθελα να κάνω πράγματα που δε με αντιπροσώπευαν»

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε και για τις στιγμές που, λόγω οικονομικής ανάγκης, βρέθηκε να συμμετέχει σε δουλειές που δεν του ταίριαζαν, είτε επρόκειτο για διαφημίσεις είτε για θεατρικά πρότζεκτ με κακές συνθήκες:«Μπορεί να είχα κάνει μια διαφήμιση ή μια συνεργασία  που να μη μου άρεσε, να ήμουν σε μια παράσταση όπου δε μου άρεσε ο τρόπος που μιλάει ο σκηνοθέτης στους ηθοποιούς και να έπρεπε να κάτσω. Δεν ήθελα πια να είμαι σε τέτοιες καταστάσεις».

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Η ηλικία, ο αθλητισμός και η απώλεια του πατέρα του

Οι δύσκολες στιγμές πριν την επιτυχία: «Κοιμήθηκα δύο μέρες σε παγκάκι»

Ίσως η πιο σοκαριστική αποκάλυψη της συνέντευξης ήταν η αναφορά σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν δεν είχε χρήματα ούτε για στέγη: «Είχε τύχει δύο μέρες να κοιμηθώ σε παγκάκι. Δεν ήθελα να μπω πάλι σε αυτή τη συνθήκη. Γι’ αυτό πήρα αυτό το σπιτάκι».

Η ειλικρίνειά του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν γίνει γνωστός προκάλεσε συγκίνηση, δείχνοντας πόσο σκληρά δούλεψε για να σταθεί στα πόδια του.

«Το είχα ξηλώσει όλο με ένα κομπρεσέρ»

Ο ηθοποιός περιέγραψε και το πώς ανακαίνισε μόνος του το μικρό διαμέρισμα που είχε αγοράσει, χωρίς να διαθέτει τότε τα χρήματα για τεχνικούς ή εργολάβους: «Το είχα ξηλώσει όλο με ένα κομπρεσέρ. Είχα πάρει ένα στρώμα και κοιμόμουν κάτω, στο τσιμέντο. Με τα πρώτα λεφτά που πήρα, έβαλα πλακάκια στο σπίτι και έφτιαξα την κουζίνα. Ακόμα μένω εκεί το έχω φτιάξει και το έχω κάνει πολύ ωραίο».

Ένας άνθρωπος που βλέπει την επιτυχία με ταπεινότητα

Σήμερα, παρά τη μεγάλη του τηλεοπτική επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος παραμένει προσγειωμένος, με βαθιά συναίσθηση όσων πέρασε μέχρι να φτάσει εδώ. Η ιστορία του είναι ένα υπενθυμιστικό ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο καλλιτέχνη υπάρχει, συχνά, μια πορεία γεμάτη αγώνα, φόβο, αμφιβολίες αλλά και δύναμη.

 

