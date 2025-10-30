Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Έσβησε κεράκια στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα

Δείτε βιντεάκι από την έκπληξη που έγινε στον Δημήτρη Γκοτσόπουλο

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος στα γυρίσματα της δραματικής σειράς του Alpha, Άγιος Έρωτας, που διανύει τη δεύτερη σεζόν της.

Οι συνεργάτες του ηθοποιού που υποδύεται με επιτυχία τον «Πατέρα Νικόλαο», του έκαναν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, μια έκπληξη για τα γενέθλιά του, χαρίζοντάς του μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα, αγκαλιές και συγκίνηση.

Η τούρτα, οι ευχές κι η ζεστή ατμόσφαιρα στο πλατό δημιούργησαν μια από τις πιο όμορφες στιγμές για τον ηθοποιό που έγινε... 40 ετών!

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος φαίνεται να δέχεται τις ευχές με συγκίνηση και χιούμορ, ενώ γύρω του οι συνάδελφοί του.

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά Άγριες Μέλισσες το 2019, με την καριέρα του έκτοτε τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο να απογειώνεται!