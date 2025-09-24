Γκοτσόπουλος: Για ποια σκηνή στον Άγιο Έρωτα χρειάστηκαν 6 ώρες γυρισμάτων;

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο τηλεοπτικός πατήρ Νικόλαος από τη σειρά «Άγιος Έρωτας», επέστρεψε δυναμικά στη μικρή οθόνη, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου.

Μιλώντας στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε στη βαθιά πίστη που έχει στη δουλειά του, στη φιλοσοφία ζωής του, αλλά και σε μια από τις πιο έντονες και απαιτητικές σκηνές που έχει γυρίσει ποτέ.

«Η σκηνή όπου ο πατήρ Νικόλαος πνίγεται δεν ήταν απλώς μία δραματική στιγμή», αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Την είχα προτείνει εγώ στον σεναριογράφο. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο ο πατήρ Νικόλαος να βλέπει ένα όνειρο και να τον τραβάει το ράσο κάτω κι εκείνος να καταλαβαίνει ότι για να πάρει ανάσα πρέπει να αφήσει το ράσο πίσω».

Η σκηνή, αν και σύντομη στην οθόνη, αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη στην πράξη: «Έξι ώρες γυρίσματος σε υποβρύχια συνθήκες, μέσα σε μια πισίνα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τη σειρά και τους χαρακτήρες με αγάπη, αλλά και πως θέλει ξανά το ζευγάρι μαζί, τη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο.

«Ο κόσμος μου έλεγε ευχαριστώ που τους κρατάμε παρέα τα βράδια, στην περιφέρεια είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και εκτιμάνε τη δουλειά μας».

