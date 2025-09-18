Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει: «Ο Άγιος Έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος»

Στην προβολή του πρώτου επεισοδίου του Β' κύκλου της σειράς «Άγιος Έρωτας», στην οποία πρωταγωνιστεί, συνάντησε η κάμερα του «Happy Day» τη Δανάη Παππά.

Όσον αφορά τη δεύτερη σεζόν, η ηθοποιός προειδοποίησε το τηλεοπτικό κοινό πως ο «Άγιος Έρωτας» θα μετατραπεί σε μισός!

«Νομίζω ο Άγιος Έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος όπως είδαμε τελικά», σχολίασε ο ρεπόρτερ της εκπομπής, με την ίδια να απαντά: «Έτσι κι αλλιώς η αγάπη έτσι δεν είναι. Είναι πολύ κοντά το μίσος και η αγάπη, δεν είναι αντίθετα. Μια κλωστή τα χωρίζει».

Στη συνέχεια η Δανάη Παππά αποκάλυψε αν έχει ζήσει και στην πραγματικότητα έναν έρωτα τόσο δυνατό σαν της Χλόης, της ηρωίδας που υποδύεται.

«Έχω ζήσει κάτι, όχι παρόμοιο, δεν μπορώ να έχω ζήσει. Έτσι κι αλλιώς είναι μυθοπλασία, αλλά έχω ζήσει έτσι τέτοιο πάθος, το οποίο θα σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ήταν τοξικό. Δεν τη θέλω την τρέλα, την τρέλα την κάνουμε στον Άγιο Έρωτα, το ζούμε έτσι, Χλώη και πατήρ Νικόλαος, στη ζωή να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να δεχόμαστε τα πράγματα που έρχονται ομαλά», τόνισε.