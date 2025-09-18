Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει: «Ο Άγιος Έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος»

Η κάμερα τη συνάντησε στην προβολή του πρώτου επεισοδίου του Β' κύκλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 17:33 Μετρό: Έκλεψαν το πορτοφόλι γιατρού και αναγκάστηκε να ζητιανέψει!
18.09.25 , 17:23 smart #5: Με πέντε αστέρια, την υψηλότερη βαθμολογία Euro NCAP
18.09.25 , 17:10 Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
18.09.25 , 17:06 Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»
18.09.25 , 16:46 Θεσσαλονίκη: Nεκρός 35χρονος σε εργατικό δυστύχημα
18.09.25 , 16:26 Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων
18.09.25 , 15:57 Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
18.09.25 , 15:52 Μικρός Άγγελος: «Δε Χτύπησα Ποτέ Το Παιδί Και Τη Σύντροφό Μου»
18.09.25 , 15:42 «Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
18.09.25 , 15:40 Φρουί Ζελέ ΓΙΩΤΗΣ! Και… η χαρά του καλοκαιριού δεν τελειώνει ποτέ!
18.09.25 , 15:24 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του
18.09.25 , 15:06 Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει: «Ο Άγιος Έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος»
18.09.25 , 14:43 Εμπρησμοί Υμηττός: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος
18.09.25 , 14:23 Κουσκουρή: «Η Ειρήνη θα κάνει αποκαλύψεις όταν μιλήσει για τον Παναγιώτη»
18.09.25 , 14:21 «Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στην Παρθένο - Πώς θα επηρεάσει τον έρωτα;
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Ο χωρισμός, η κόρη της & η σχέση με γνωστό ηθοποιό
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Παρουσιάστρια: «Οι γιατροί μου έδιναν 2% πιθανότητες να αποκτήσω παιδί»
Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην προβολή του πρώτου επεισοδίου του Β' κύκλου της σειράς «Άγιος Έρωτας», στην οποία πρωταγωνιστεί, συνάντησε η κάμερα του «Happy Day» τη Δανάη Παππά

Δανάη Παππά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη «Χλόη» στον Άγιο Έρωτα

Όσον αφορά τη δεύτερη σεζόν, η ηθοποιός προειδοποίησε το τηλεοπτικό κοινό πως ο «Άγιος Έρωτας» θα μετατραπεί σε μισός!

«Νομίζω ο Άγιος Έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος όπως είδαμε τελικά», σχολίασε ο ρεπόρτερ της εκπομπής, με την ίδια να απαντά: «Έτσι κι αλλιώς η αγάπη έτσι δεν είναι. Είναι πολύ κοντά το μίσος και η αγάπη, δεν είναι αντίθετα. Μια κλωστή τα χωρίζει». 

Βενετία: Eντυπωσιακή η Δανάη Παππά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Η Δανάη Παππά αποκαλύπτει: «Ο Άγιος Έρωτας θα μετατραπεί σε μίσος»

Στη συνέχεια η Δανάη Παππά αποκάλυψε αν έχει ζήσει και στην πραγματικότητα έναν έρωτα τόσο δυνατό σαν της Χλόης, της ηρωίδας που υποδύεται. 

«Έχω ζήσει κάτι, όχι παρόμοιο, δεν μπορώ να έχω ζήσει. Έτσι κι αλλιώς είναι μυθοπλασία, αλλά έχω ζήσει έτσι τέτοιο πάθος, το οποίο θα σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ήταν τοξικό. Δεν τη θέλω την τρέλα, την τρέλα την κάνουμε στον Άγιο Έρωτα, το ζούμε έτσι, Χλώη και πατήρ Νικόλαος, στη ζωή να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να δεχόμαστε τα πράγματα που έρχονται ομαλά», τόνισε.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top