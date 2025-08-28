Βενετία: Eντυπωσιακή η Δανάη Παππά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Οι πόζες με φόντο το Μεγάλο Κανάλι και το ρομαντικό φόρεμα στην πρεμιέρα

Στη Βενετία βρίσκεται η Δανάη Παππά με αφορμή το Φεστιβάλ Κινηματόγραφου που ξεκίνησε χθες Τετάρτη και θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου. 

Η ηθοποιός ταξίδεψε στην ιταλική πόλη κι εντυπωσίασε και φέτος με την παρουσία της στο φεστιβάλ, όπου συμμετέχει στο πλαίσιο λανσαρίσματος καλλυντικών προϊόντων του οίκου Armani.

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Η τηλεοπτική Χλόη της σειράς «Άγιος Έρωτας» μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη Βενετία στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. Πόζαρε στις γόνδολες με φόντο τo Μεγάλο κανάλι της Βενετίας κι αποκάλυψε στιγμιότυπα από την προετοιμασία της.

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Η εμφάνισή της στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ ήταν εντυπωσιακή. Φόρεσε ρομαντικό maxi φόρεμα με τούλι και χάντρες στο μπούστο, σε ροζ χρώμα της πούδρας, δημιουργία των MI-RŌ Designers.

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για τον ίδιο λόγο βρίσκονται και η Βίκυ Καγιά και make up artist Ελίνα Καλιτζάκη, με τις οποίες φωτογραφήθηκε μαζί η Δανάη Παππά. 

Ελίνα Καλιτζάκη- Bίκυ Καγιά - Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Ελίνα Καλιτζάκη- Bίκυ Καγιά - Δανάη Παππά στη Βενετία/ Instagram

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΒΕΝΕΤΙΑ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
