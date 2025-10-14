O Mπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει το «μυστικό» για υγιή εγκέφαλο

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε ότι τα χρόνια που διοικούσε τη Microsoft κοιμόταν ελάχιστα και τώρα προσπαθεί να αναπληρώσει τον χαμένο ύπνο.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του Unconfuse Me with Bill Gates, με καλεσμένους τον Σεθ Ρόγκεν και τη Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, ο δισεκατομμυριούχος παραδέχτηκε ότι παλαιότερα καμάρωνε επειδή κοιμόταν λίγο: «Έλεγα πως κοιμάμαι μόνο έξι ώρες και άλλοι απαντούσαν ότι κοιμούνται πέντε ή και καθόλου», είπε. «Νόμιζα ότι ο ύπνος είναι τεμπελιά και δε χρειάζεται».

Όλα όμως άλλαξαν όταν ο πατέρας του διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Τότε ο Γκέιτς άρχισε να μαθαίνει για τη σημασία της καλής ξεκούρασης για την υγεία του εγκεφάλου. «Οι επιστήμονες λένε ότι ο ύπνος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για να αποφύγει κανείς την άνοια και το Αλτσχάιμερ», ανέφερε.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών που κοιμούνται λιγότερο από πέντε ώρες τη νύχτα έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια ή να πεθάνουν μέσα σε πέντε χρόνια, σε σχέση με όσους κοιμούνται 6–8 ώρες.

Για τους εφήβους, ο ύπνος 8–10 ωρών βοηθά τη μνήμη, τη μάθηση και την ψυχική υγεία, ενώ οι ενήλικες χρειάζονται 7–9 ώρες για να είναι σωματικά και ψυχικά σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Ο ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν, του οποίου η πεθερά πάσχει από Αλτσχάιμερ, είπε ότι κι εκείνος έχει αλλάξει στάση απέναντι στον ύπνο.

«Όταν ήμουν μικρός έλεγαν “θα κοιμηθείς όταν πεθάνεις”. Τώρα ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος. Ο ύπνος είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για την υγεία του εγκεφάλου», δήλωσε.

Σήμερα ο Γκέιτς φροντίζει να κοιμάται τουλάχιστον επτά ώρες τη νύχτα και παρακολουθεί καθημερινά τα λεγόμενα «σκορ ύπνου» του μέσω συσκευών, όπως Fitbit ή Apple Watch.