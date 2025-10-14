O Mπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει το «μυστικό» για υγιή εγκέφαλο

«Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να αποφύγεις το Αλτσχάιμερ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 21:50 Τραμπ: Αποθέωσε τον Ερντογάν - Έκανε κοπλιμέντο στη Μελόνι
14.10.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτοί κέρδισαν την αποστολή του επιστάτη - Ένταση και φωνές!
14.10.25 , 21:37 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!
14.10.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 14/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 56.000.000 ευρώ
14.10.25 , 21:15 Φάρμα: Έπαθλο - έκπληξη στη σημερινή αποστολή του επιστάτη
14.10.25 , 21:08 Νύχτες Πρεμιέρας: Η Nova στήριξε το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
14.10.25 , 21:04 Εμπλοκή με την επιστροφή σορών από τη Χαμάς στο Ισραήλ
14.10.25 , 20:54 Ρόδος: Eγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας
14.10.25 , 20:42 Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
14.10.25 , 20:27 Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου
14.10.25 , 20:24 Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
14.10.25 , 20:19 Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής
14.10.25 , 20:05 Opel Βελμάρ: FRONTERA DAYS με το ολοκαίνουργιο μοντέλο
14.10.25 , 19:55 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
14.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Εσύ τη... βλέπεις;
Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
Ρόδος: Eγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
O Mπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει το «μυστικό» για υγιή εγκέφαλο
Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου
Φάρμα: Έπαθλο - έκπληξη στη σημερινή αποστολή του επιστάτη
Νεσχάν Μουλαζίμ: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρώην μοντέλο
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: CNBC / Φωτογραφία αρχείου AP (Alex Brandon)
Mπιλ Γκέιτς: Aποκαλύπτει Tο Mυστικό Για Υγιή Εγκέφαλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκάλυψε ότι τα χρόνια που διοικούσε τη Microsoft κοιμόταν ελάχιστα και τώρα προσπαθεί να αναπληρώσει τον χαμένο ύπνο. 

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του Unconfuse Me with Bill Gates, με καλεσμένους τον Σεθ Ρόγκεν και τη Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, ο δισεκατομμυριούχος παραδέχτηκε ότι παλαιότερα καμάρωνε επειδή κοιμόταν λίγο: «Έλεγα πως κοιμάμαι μόνο έξι ώρες και άλλοι απαντούσαν ότι κοιμούνται πέντε ή και καθόλου», είπε. «Νόμιζα ότι ο ύπνος είναι τεμπελιά και δε χρειάζεται».

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;

Όλα όμως άλλαξαν όταν ο πατέρας του διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Τότε ο Γκέιτς άρχισε να μαθαίνει για τη σημασία της καλής ξεκούρασης για την υγεία του εγκεφάλου. «Οι επιστήμονες λένε ότι ο ύπνος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για να αποφύγει κανείς την άνοια και το Αλτσχάιμερ», ανέφερε.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών που κοιμούνται λιγότερο από πέντε ώρες τη νύχτα έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια ή να πεθάνουν μέσα σε πέντε χρόνια, σε σχέση με όσους κοιμούνται 6–8 ώρες.

Για τους εφήβους, ο ύπνος 8–10 ωρών βοηθά τη μνήμη, τη μάθηση και την ψυχική υγεία, ενώ οι ενήλικες χρειάζονται 7–9 ώρες για να είναι σωματικά και ψυχικά σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Ο ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν, του οποίου η πεθερά πάσχει από Αλτσχάιμερ, είπε ότι κι εκείνος έχει αλλάξει στάση απέναντι στον ύπνο.

«Όταν ήμουν μικρός έλεγαν “θα κοιμηθείς όταν πεθάνεις”. Τώρα ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος. Ο ύπνος είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για την υγεία του εγκεφάλου», δήλωσε.

Σήμερα ο Γκέιτς φροντίζει να κοιμάται τουλάχιστον επτά ώρες τη νύχτα και παρακολουθεί καθημερινά τα λεγόμενα «σκορ ύπνου» του μέσω συσκευών, όπως Fitbit ή Apple Watch.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ
 |
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
 |
ΥΠΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top