Εμπλοκή με την επιστροφή σορών από τη Χαμάς στο Ισραήλ

Όσο οι μαχητές της Χαμάς καθυστερούν την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων στο Ισραήλ, τόσο οι ισορροπίες της συμφωνίας ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί.

Όπως μετέδωσε από Τελ Αβίβ ο απεσταλμένος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος, αυτό το ροκάνισμα του χρόνου από την πλευρά της Χαμάς βάζει την εκεχειρία σε κρίσιμη φάση.

Καθυστερεί η Χαμάς την επιστροφή σορών στο Ισραήλ

«Όχι μόνο οι συγγενείς των νεκρών ομήρων αλλά όλο το Ισραήλ παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτόν τον πόλεμο νεύρων που τους κάνει η Χαμάς. Είναι σα να τους κοροϊδεύει, σα να παίζει με τον πόνο τους». Αυτό που ζητάνε είναι να μπορέσουν να θάψουν τους ανθρώπους τους. Όμως, για να γίνει αυτό η Χαμάς πρέπει να τους επιστρέψει» ανέφερε ο απεσταλμένος του Star.

Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι η Χαμάς ξέρει πού βρίσκονται και η απόφασή της αυτή να μην απελευθερώσει τους νεκρούς ομήρους είναι σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο μόνος τρόπος να ασκήσει πίεση το Ισραήλ στη Χαμάς είναι να μην ανοίξει το πέρασμα της Ράφα και να ανασταλεί έτσι η ανθρωπιστική βοήνθεια προς τη Γάζα. Αυτό είναι κάτι που το εξeτάζει το Ισραήλ πολύ σοβαρά.

Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Kάτι ακόμα που κάνει ακόμα πιο εύθραυστη αυτή τη συμφωνία είναι ο θάνατος, από ισραηλινά πυρά, επτά Παλαιστινίων στην «κίτρινη γραμμή». Όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, μέλη του άνοιξαν πυρ εναντίον τους όταν τους είδαν να κινούνται ύποπτα, προσπάθησαν δηλαδή να διασχίσουν την «κίτρινη» γραμμή πίσω από την οποία ανασυντάχθηκαν οι δυνάμεις του, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Τραμπ: Οι νεκροί δεν έχουν επιστρέψει όπως υποσχέθηκαν

Την εμπλοκή σχολίασε πριν από λίγο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο truthsocial.

«Και οι είκοσι όμηροι επέστρεψαν και νιώθουν σχετικά καλά. Ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστρέψει, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!» έγραψε.

