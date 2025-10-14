Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του

Ο Ισραηλινός όμηρος Evyatar David, που ανατρίχιασε τον κόσμο, όταν εμφανίστηκε σε βίντεο να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο μέσα σε τούνελ της Χαμάς, ήταν ανάμεσα στους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες και επέστρεψαν στο Ισραήλ.

Σε εκείνες τις εικόνες ο 24χρονος David ήταν εξαντλημένος και αποστεωμένος, προσπαθώντας να επιβιώσει κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», έλεγε ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα που πρέπει να την είχε καταναλώσει σε δύο ημέρες. Το βίντεο, που είχε διάρκεια σχεδόν πέντε λεπτά και δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συναίνεση της οικογένειάς του, προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.

