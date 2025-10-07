Ισραήλ: Δύο χρόνια από την άγρια σφαγή της Χαμάς κατά ανύποπτων πολιτών

Το μακελειό και οι απαγωγές ομήρων που άλλαξαν την Ιστορία

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, που πάγωσε το Ισραήλ και συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συγγενείς των ομήρων θρηνούν και περιμένουν με αγωνία να βγει «λευκός καπνός» από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και ισραηλινής κυβέρνησης για την πολυπόθητη εκεχειρία.

Η μαρτυρία Ισραηλινής για τις δολοφονίες συγγενών της από τη Χαμάς

Η μαρτυρία Ισραηλινής για τις δολοφονίες συγγενών της από τη Χαμάς  

Νέο βίντεο: Εικόνες φρίκης από το φεστιβάλ με τους 260 νεκρούς στο Ισραήλ

Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, σκηνές απίστευτης αγριότητας εκτυλίχθηκαν στα κιμπούτς του νότιου Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, όπου δεκάδες νέοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. «Ήταν η καρδιά μου και μου την πήρανε. Δεν μπορώ ποτέ ξανά να είμαι ευτυχισμένη», δήλωσε η Ορίτ Μπαρόν, μητέρα της 26χρονης Γιουβάλ Μπαρόν, που σκοτώθηκε στο φεστιβάλ.

Συγκλονιστική μαρτυρία: Πώς γλίτωσε ζευγάρι από τη Χαμάς στις 7/10/2023

Ο απολογισμός του μακελειού: 1.200 νεκροί και 241 όμηροι, από τους οποίους 48 εξακολουθούν να αγνοούνται ή κρατούνται. «Πριν από δύο χρόνια, η θεία μου δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι της στο Κιμπούτς Μπε’έρι και η ξαδέρφη μου πιάστηκε όμηρος στη Γάζα. Έντεκα μήνες αργότερα, εκτελέστηκε από τη Χαμάς», είπε η Σέι Ντίκμαν, συγγενής του ομήρου Κάρμελ Γκατ.

Ισραήλ: Η τραγική ιστορία της Shani - Περιέφεραν το πτώμα της ως τρόπαιο

Από τη σφαγή της Χαμάς, η σύγκρουση εξελίχθηκε σε έναν πολύμέτωπο πόλεμο χωρίς τέλος. Στη Ναμπατίγια του Λιβάνου, ισραηλινό drone χτύπησε όχημα στελέχους της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Την ίδια ώρα, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ–Χαμάς. Παρά τις δυσκολίες, οι συνομιλίες θεωρούνται θετικές και αφήνουν μια εύθραυστη ελπίδα για κατάπαυση του πυρός.

